Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации. Особо отмечу, сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа – из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Информация была оперативно доведена до экипажа самолета, иначе по международным правилам быть не могло, потому что в это время самолет пересек границу Республики Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве.

Мы довели эту информацию до пилотов самолета, мы вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена Белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? А как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки с учетом своего печального опыта?