Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей
Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации. Особо отмечу, сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа – из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Информация была оперативно доведена до экипажа самолета, иначе по международным правилам быть не могло, потому что в это время самолет пересек границу Республики Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве.
Мы довели эту информацию до пилотов самолета, мы вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена Белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? А как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки с учетом своего печального опыта?
Я скажу вам больше. Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Здесь есть военные люди. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. После того... Мы же еще не забыли… Эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь.
Читайте также:
«Мы просто летели с отдыха домой». Развеиваем домыслы о том, кто остался в Минске после приземления Ryanair
Нам пошли на уступки, что разрешили остаться. Пассажиры Ryanair о том, почему решили не лететь в Вильнюс
Алексей Дзермант: «Беларусь задержала гражданина Республики Беларусь на своей территории. Все требования закона были выполнены»