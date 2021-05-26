Александр Лукашенко: Байдену пришлось оправдываться, Путин очень порядочно поступил

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Овальном зале прозвучало и обращение к мировому сообществу: «Нет смысла шатать Беларусь!» Предыстория всей ситуации, которая потребовала реакции Президента, известная. Отреагировал Александр Лукашенко и на недавние события, в частности инцидент с самолетом Ryanair. Страной предпринимались для защиты людей законные действия, по всем международным правилам. Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолетом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей Встреча в парламенте дала возможность в широком кругу присутствующих обсудить самые острые темы. Вопросы Президенту задали парламентарии, политологи, лидеры общественного мнения. Многосторонняя дискуссия затронула немало актуальных тем. Это многовекторность нашей политики, вопросы государственной символики и обновления Конституции. Говорили о том, каким должен быть ответ на очередные угрозы санкциями, а также об отношениях с проверенными партнерами. Так, Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Сочи обсуждаться будет в основном экономика. Прокомментировал глава государства еще одну бурно обсуждаемую тему – встречу президентов России и США. Как было заявлено, главы государств собираются обсудить обстановку в Украине и Беларуси. Поговорить о делах нашей страны Байдена и Путина белорусский лидер пригласил прямиком в Минск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается встречи Байден – Путин. Темы разные – Украина и Беларусь. Ну, хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Пусть обсудят Беларусь. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Беларусь, Беларусь. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией. Но вообще, публично хочу пригласить: пусть приезжают в Беларусь, если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, сядем, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно, потому что он не знает наших проблем. Я знаю, что Путин с удовольствием приедет в Минск, ну и пусть он соглашается. Вот это будет обсуждение. А это очередной раз дать сигнал, там что-то придавить. Я даже знаю, что Путин ему скажет по Беларуси, потому что я знаю, что он ему по телефону в разговоре говорил. И Байдену пришлось оправдываться. В этом плане Путин очень порядочно поступил.