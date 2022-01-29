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Президент: вакцины становятся элементом большой политики. А по факту делят рынки и сортируют людей

29 января 2022 16:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января обратился к белорусскому народу и парламенту. Встреча затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: вакцины становятся элементом большой политики. А по факту делят рынки и сортируют людей-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня коронавирус стал явлением управляемым! Два с лишним года тому назад я вам об этом говорил, что это будет. У него появились свои бенефициары, миллиардеры во всем мире, богатые стали еще богаче, а бедные – еще беднее. Загнали всех по домам, дали гаджеты, подменили реальность метавселенной и пичкают лекарствами. Разве эта мафия откажется от триллионов своей прибыли? Поэтому и дальше нагнетает панику, а вакцины становятся элементом большой политики. А по факту – делят рынки и сортируют людей.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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