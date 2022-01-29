Президент: вакцины становятся элементом большой политики. А по факту делят рынки и сортируют людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня коронавирус стал явлением управляемым! Два с лишним года тому назад я вам об этом говорил, что это будет. У него появились свои бенефициары, миллиардеры во всем мире, богатые стали еще богаче, а бедные – еще беднее. Загнали всех по домам, дали гаджеты, подменили реальность метавселенной и пичкают лекарствами. Разве эта мафия откажется от триллионов своей прибыли? Поэтому и дальше нагнетает панику, а вакцины становятся элементом большой политики. А по факту – делят рынки и сортируют людей.

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