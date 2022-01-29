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Лукашенко: если примете вы решение, этот Президент пойдёт на покой, он уже сделал своё дело

29 января 2022 16:54
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января обратился к белорусскому народу и парламенту. Встреча затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: если примете вы решение, этот Президент пойдёт на покой, он уже сделал своё дело -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего Президента! Примете вы решение – этот Президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, – вы скажете. Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать все то, что я должен делать или не делать. Поэтому не надо тут поворачивать и подпевать тем беглым, которые там орут, что «вот Лукашенко под себя чего-то создает». Что бы я ни создавал в этой Беларуси, запомните главное: моя будет заслуга, если мне как Президенту и вам, элите нашего общества, удастся сохранить тот мир и стабильность, которые у нас есть!

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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