Лукашенко: если примете вы решение, этот Президент пойдёт на покой, он уже сделал своё дело

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего Президента! Примете вы решение – этот Президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, – вы скажете. Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать все то, что я должен делать или не делать. Поэтому не надо тут поворачивать и подпевать тем беглым, которые там орут, что «вот Лукашенко под себя чего-то создает». Что бы я ни создавал в этой Беларуси, запомните главное: моя будет заслуга, если мне как Президенту и вам, элите нашего общества, удастся сохранить тот мир и стабильность, которые у нас есть!

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