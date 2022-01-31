Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании

Новости Беларуси. Строительство музея в Хатыни может стать Всебелорусской молодежной стройкой. С таким предложением к главе государства обратился первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов во время Послания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах такой инициативы расскажет Лена Мельницкая.

Спустя почти 80 лет не утихает боль в сердцах белорусов, когда заходит речь о трагедии Хатыни. Уж стоит ли и напоминать: в 1943 году фашисты согнали всех жителей деревни (149 человек, включая 75 детей) и заживо сожгли в сарае. Белорусская деревня перестала существовать, как и множество других сел, уничтоженных карателями в годы оккупации. В память об этом на месте пепелища более 50 лет назад был открыт мемориальный комплекс.

Лена Мельницкая, корреспондент:

В таких местах особенно остро понимаешь, какую страшную цену заплатил белорусский народ за мир и свободу на своей земле. Хатынь – символ беды и победы одновременно, а еще напоминание о том, что нельзя забывать о смертельной угрозе недалекого прошлого, а защищать свое будущее нужно каждый день.

Здесь можно увидеть не только всем известные Кладбище деревень, Вечный огонь и скульптуру «Непокоренный человек» Иосифа Каминского. На фотодокументальной экспозиции представлены необычные редкие экспонаты: найденные во время реконструкции сохранившиеся предметы быта жителей Хатыни, земля из сожженных фашистами деревень других стран и особая гордость – оригинальный церковный колокол XIX века. При реконструкции мемориала его обнаружили среди 26 колоколов, символов сгоревших домов деревни.

Анастасия Краснова, главный хранитель фондов мемориального комплекса «Хатынь»:

Несколько лет назад происходил в Хатыни ремонт, все колокола снимали с обелисков. И было установлено, что один из них внешне отличается от остальных. Когда уже более детально его осмотрели, было установлено, что колокол был изготовлен в 1874 году на московском заводе Самгиных, и это был церковный колокол. И было установлено, что именно он послужил образцом для отливки других колоколов Хатыни. Он почти 50 лет провисел на символическом доме Иосифа Каминского.

Чтобы посетители могли подробнее узнать историю трагедии, фотовыставочной экспозицией решили не ограничиваться. Во время Послания Президента Беларуси к народу и парламенту страны Александр Лукьянов предложил построить в мемориальном комплексе музей и объявить его Всебелорусской молодежной стройкой.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Чтобы мы могли все чаще и больше привлекать молодое население, чтобы они понимали, через что пришлось пройти нашим предкам, какая у нас историческая платформа, необходимо развивать эти условия. И кто, как не молодые люди, сейчас должны инициировать этот процесс. При поступлении финансирования и необходимости в рабочих силах, конечно, молодые люди могут принять свое активное участие. Александр Лукьянов о Послании Президента: каждому белорусу надо ответить на вопрос, насколько мы готовы, чтобы самостоятельно жить. Читайте здесь. В Год исторической памяти такое сплочение молодежи ради общего дела очень символично. Но, конечно, основы любви к Родине закладываются в первую очередь в семье. А закрепляются в таких знаковых местах.