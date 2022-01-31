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Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании

31 января 2022 20:14
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Новости Беларуси. Строительство музея в Хатыни может стать Всебелорусской молодежной стройкой. С таким предложением к главе государства обратился первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов во время Послания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О перспективах такой инициативы расскажет Лена Мельницкая.  

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании-1

Спустя почти 80 лет не утихает боль в сердцах белорусов, когда заходит речь о трагедии Хатыни. Уж стоит ли и напоминать: в 1943 году фашисты согнали всех жителей деревни (149 человек, включая 75 детей) и заживо сожгли в сарае. Белорусская деревня перестала существовать, как и множество других сел, уничтоженных карателями в годы оккупации. В память об этом на месте пепелища более 50 лет назад был открыт мемориальный комплекс.  

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании-4

Лена Мельницкая, корреспондент:  
В таких местах особенно остро понимаешь, какую страшную цену заплатил белорусский народ за мир и свободу на своей земле. Хатынь – символ беды и победы одновременно, а еще напоминание о том, что нельзя забывать о смертельной угрозе недалекого прошлого, а защищать свое будущее нужно каждый день.  

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании-7

Здесь можно увидеть не только всем известные Кладбище деревень, Вечный огонь и скульптуру «Непокоренный человек» Иосифа Каминского. На фотодокументальной экспозиции представлены необычные редкие экспонаты: найденные во время реконструкции сохранившиеся предметы быта жителей Хатыни, земля из сожженных фашистами деревень других стран и особая гордость – оригинальный церковный колокол XIX века. При реконструкции мемориала его обнаружили среди 26 колоколов, символов сгоревших домов деревни.  

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании-10

Анастасия Краснова, главный хранитель фондов мемориального комплекса «Хатынь»:  
Несколько лет назад происходил в Хатыни ремонт, все колокола снимали с обелисков. И было установлено, что один из них внешне отличается от остальных. Когда уже более детально его осмотрели, было установлено, что колокол был изготовлен в 1874 году на московском заводе Самгиных, и это был церковный колокол. И было установлено, что именно он послужил образцом для отливки других колоколов Хатыни. Он почти 50 лет провисел на символическом доме Иосифа Каминского.  

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании-13

Чтобы посетители могли подробнее узнать историю трагедии, фотовыставочной экспозицией решили не ограничиваться. Во время Послания Президента Беларуси к народу и парламенту страны Александр Лукьянов предложил построить в мемориальном комплексе музей и объявить его Всебелорусской молодежной стройкой.  

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании-16

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Чтобы мы могли все чаще и больше привлекать молодое население, чтобы они понимали, через что пришлось пройти нашим предкам, какая у нас историческая платформа, необходимо развивать эти условия. И кто, как не молодые люди, сейчас должны инициировать этот процесс. При поступлении финансирования и необходимости в рабочих силах, конечно, молодые люди могут принять свое активное участие.  

Александр Лукьянов о Послании Президента: каждому белорусу надо ответить на вопрос, насколько мы готовы, чтобы самостоятельно жить. Читайте здесь.  

В Год исторической памяти такое сплочение молодежи ради общего дела очень символично. Но, конечно, основы любви к Родине закладываются в первую очередь в семье. А закрепляются в таких знаковых местах.  

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании-19

Когда-то давно меня сюда привозили родители. Я был очень впечатлен тем, что здесь увидел, узнал. Вот, ребенок подрос, решил передать эти эмоции, ощущения. Я думаю, что надо помнить и передавать молодому поколению.  

# Великая Отечественная война # общество # Лена Мельницкая # Анастасия Краснова # Александр Лукьянов # Александр Лукашенко # Иосиф Каминский # Фотофакт

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