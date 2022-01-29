Президент – правительству: «Любая жалоба на цены, и я буду стрелки переводить прямо на вас»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поручено категорические принять меры по недопущению необоснованного роста цен. Какие критерии вы будете выбирать – ваш вопрос. Вы хотите перераспределения полномочий. Кто только об этом не говорит! Так это главное полномочие правительства. Действуйте. С вас будет жесточайший спрос. Правительству надо достойно организовать эту работу. Любая жалоба на цены – и я буду стрелки переводить прямо на вас и принимать соответствующие меры.

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