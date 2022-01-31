Азарёнок о Лукашенко: «Настолько мудрый, сильный. Он знает эту страну, как никто другой»

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Алена Сырова, СТВ:
Вопросы звучали серьезные и темы поднимались серьезные, но мне бы хотелось отметить, что было место и юмору. Мне кажется, в зале атмосфера была сосредоточенная, но точно не чересчур напряженная.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Само Послание было всеобъемлющее. Такое слово, которое подходит к нему. Затрагивало все области нашей жизни: от безопасности до местных органов власти. И все это прозвучало четко, по полкам, в какой-то мере даже с юмором. Но самое главное из всего – по-отечески.
Алена Сырова:
Даже девушка Анна, которая задавала вопрос, пусть он был несколько наивный, мы там видели, некоторые очень опытные люди улыбались, иронизировали. Но это показатель того, что нет мелких вопросов.
Николай Бузин:
Сейчас хороша подача: каждый человек должен быть ответственен за то, что он делает в своих интересах и интересах государства. Но что мне очень импонировало в этом мероприятии – это не только критика и рассказ о том, что хорошо, что плохо, как это развивается. Но направление действий: куда идти, каким образом решить задачу, достигнуть цели конечной. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. И самое главное (для меня лично как управленца) прозвучало: меньше слов, больше дела.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Определил проблемы и тут же их пути решения. Мы с самого начала, еще предыдущее поколение, называли Президента Батькой. Вот эта «батьковскость» проявилась во всей многоликости. Действительно, как единая большая семья. Но я бы хотел еще одну вещь заметить. Вы заметили, как глава государства сказал, что бог дал суверенитет, но это же не просто упало с неба. Вот эти три вопроса. Какова цена суверенитета? Она бесценна, вот в чем проблема. И кто пытается ответить на эти вопросы, тот глупый человек. Ценность состоит в том, что тысячу лет все народы, которые проживали на территории Беларуси, своими кровью, потом шли к этому суверенитету. И ценность в этом тысячелетнем отрезке истории, единственно правильном пути. Так в чем ценность? В исторической памяти, в единстве. Цены как таковой нет.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Гриша правильно сказал, цитируя Президента, что уникальность нас – это противостояние обществу потребления. Можно по-разному эту формулу выкладывать, но что-то у нас отдельное есть.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Возьмите сейчас товарным вагоном привезите сюда всех европейских и американских политиков. Они все вместе не будут его стоить, потому что настолько мудрый, сильный. Он знает эту страну, как никто другой. И про будущее, про атомные электростанции: где почвогрунт, где надо ставить. В каждой детали, в каждой мелочи, каждая фраза – это жизненная философия отца. Возьмите кусок земли, обрабатывайте – меньше дури в голове будет. И это правильно. Недавно Федор Конюхов, великий путешественник, священник, сказал: если у тебя депрессия, иди поработай. Вот в этом вечные вещи, евангельские. Труд, отец, семья, которые непреклонны. В мире этого уже просто нет. У нас люди даже не понимают, что это великая наша литература от «Слова о полку Игореве», от Кирилла Туровского говорится об этом, и он продолжает эту линию. И я сейчас не преувеличиваю, это именно продолжение нашей народной, национальной линии в противовес сумасшедшему миру, который погряз в гендерах, во вранье, в войне, которые толкают войну, которые хотят смертей и крови.
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