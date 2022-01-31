Азарёнок о Лукашенко: «Настолько мудрый, сильный. Он знает эту страну, как никто другой»

Алена Сырова, СТВ: Вопросы звучали серьезные и темы поднимались серьезные, но мне бы хотелось отметить, что было место и юмору. Мне кажется, в зале атмосфера была сосредоточенная, но точно не чересчур напряженная.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Само Послание было всеобъемлющее. Такое слово, которое подходит к нему. Затрагивало все области нашей жизни: от безопасности до местных органов власти. И все это прозвучало четко, по полкам, в какой-то мере даже с юмором. Но самое главное из всего – по-отечески.

Алена Сырова:

Даже девушка Анна, которая задавала вопрос, пусть он был несколько наивный, мы там видели, некоторые очень опытные люди улыбались, иронизировали. Но это показатель того, что нет мелких вопросов.

Николай Бузин:

Сейчас хороша подача: каждый человек должен быть ответственен за то, что он делает в своих интересах и интересах государства. Но что мне очень импонировало в этом мероприятии – это не только критика и рассказ о том, что хорошо, что плохо, как это развивается. Но направление действий: куда идти, каким образом решить задачу, достигнуть цели конечной. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. И самое главное (для меня лично как управленца) прозвучало: меньше слов, больше дела.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Определил проблемы и тут же их пути решения. Мы с самого начала, еще предыдущее поколение, называли Президента Батькой. Вот эта «батьковскость» проявилась во всей многоликости. Действительно, как единая большая семья. Но я бы хотел еще одну вещь заметить. Вы заметили, как глава государства сказал, что бог дал суверенитет, но это же не просто упало с неба. Вот эти три вопроса. Какова цена суверенитета? Она бесценна, вот в чем проблема. И кто пытается ответить на эти вопросы, тот глупый человек. Ценность состоит в том, что тысячу лет все народы, которые проживали на территории Беларуси, своими кровью, потом шли к этому суверенитету. И ценность в этом тысячелетнем отрезке истории, единственно правильном пути. Так в чем ценность? В исторической памяти, в единстве. Цены как таковой нет.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Гриша правильно сказал, цитируя Президента, что уникальность нас – это противостояние обществу потребления. Можно по-разному эту формулу выкладывать, но что-то у нас отдельное есть.