«Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное». Мнения обычных белорусов о Послании

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.

Алена Сырова, СТВ:

Дмитрий Кудин приехал к нам не с пустыми руками. Вы сняли небольшой ролик перед отъездом.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Это наши местные жители. Обычные граждане, которые посмотрели Послание, были впечатлены им и решили буквально в двух словах высказать свое мнение.