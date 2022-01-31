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«Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное». Мнения обычных белорусов о Послании

31 января 2022 19:57
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Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.  

Алена Сырова, СТВ:  
Дмитрий Кудин приехал к нам не с пустыми руками. Вы сняли небольшой ролик перед отъездом.  

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Это наши местные жители. Обычные граждане, которые посмотрели Послание, были впечатлены им и решили буквально в двух словах высказать свое мнение.  

«Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное». Мнения обычных белорусов о Послании-1

Трэба сказаць, магутнае выступленне: шчырае і чэснае. Чырвонай ніткай праходзіць любоў і клопат беларускага Прэзідэнта да свайго народу і да сваёй дзяржавы. Абмяркоўваючы гэтую падзею са сваімі аднавяскоўцамі, мы адзначылі адно, што нас заінтрыгавалі і ўзрушылі тры пытанні Прэзідэнта да свайго народа. Тэма вайны – вельмі балючая і хвалюючая тэма. Мы людзі вёскі, працаўнікі зямлі. Я як маці двух сыноў жадаю, каб у нас быў мір. І мы гатовы плаціць за абарону нашай Айчыны, за суверэнітэт нашай дзяржавы. Мы ведаем і падтрымліваем Прэзідэнта ў тым, што нам ёсць за што змагацца, нам ёсць што губляць.  

«Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное». Мнения обычных белорусов о Послании-4

Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное. Так держать. Постоянно держится на контроле все это дело. Постоянно добавляется пенсия, короче, жить можно нормально.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Алена Сырова # Дмитрий Кудин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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