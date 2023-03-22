Экскурсия по обновлённому музею в Хатыни для Президента. Как это было?

Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В результате карательной операции чудом, иначе не назовешь, выжили шесть человек. Волей-неволей постоянно задаешься вопросом, одним и всегда – за что?

В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко (именно он поручил его построить). Требования главы государства к музею выполнили: чтобы не было пафоса и еще с первых шагов по Хатыни разрывалось сердце. И оно действительно разрывается от боли... Евгений Пустовой о том, что жуткие страницы нашего общего прошлого – в памяти и сердце каждого неравнодушного.

Это нежилая, но живущая в памяти каждого белоруса деревня. Хатынь. Мы не знаем дня ее рождения, но зато каждый год в день ее бессмертия – 22 марта – ручьи человеческой памяти стекаются к мемориалу в граните. Сегодня здесь вместе со всей страной Президент. Хатынской трагедии 80 лет.

Человеческая трагедия отражена в камне. Но боль от пережитого разрушает даже гранит и бетон. Три года назад после обследования решили – надо реконструировать. В 2022 году глава государства поручил создать здесь национальный Яд ва-Шем. Чтобы в избалованный век технологий не только в камне и веках, но в сердцах жила память о Хатыни, о геноциде против белорусского народа.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Наш музей – самый необычный музей. Мы не дублировали ничьи экспозиции. Мы создавали все на совершенно другом уровне – на эмоциональном.

В шести залах музея создателям удалось вместить всю историю нашей борьбы за право людзьмі звацца. Директор мемориала, историк и просто не равнодушный патриот, лично корректировал нюансы. И вот она – первая экскурсия Первому. Каждый факт как выстрел. Прямо в сердце.

Артур Зельский:

Очень часто мирных людей после взятия небольшого города или даже села закрывали в церкви, запирали, сжигали вместе с женщинами и детьми. Такие случаи были неоднократны в ту эпоху. И XVI век, когда мы разбили татар, и XVII, который унес половину населения Беларуси в Кровавом потопе. Начало XVIII века – это Великая Северная война, когда Беларусь опять была вся уничтожена, мы потеряли треть населения. Это в среднем, потому что Шкловское графство потеряло тогда 90 % жителей. И это было полное разорение нашей страны.

Очень важные слова. И ответы на многие вопросы. Почему мы такие миролюбивые – это ген белорусского характера. Но почему к нам всегда с мечом? Почему мы такие трудолюбивые, но не такие богатые, как британцы? Потому что мы делали колыбели для своих детей, а их враги в огонь, в пекло войны.

Артур Зельский:

Макет деревни Хатынь. Вот такой она была когда-то, в середине XX века. Марзалюк: «Хатынь – гэта калектыўны сімвал калектыўнага беларускага болю». Подробности.

Разбитое зеркало мира, осколки надежд и реки крови в каждом зале. Стекло закаленное, но никто так и не наступил на него – это история нашего народа и нашей земли. Залитой страданиями, но непокоренной.

Артур Зельский:

Вот эта девочка – это собирательный образ. Она не имеет имени, мы не знаем даже, как ее зовут. Мы знаем только, что она белоруска. Может быть, это Кима Кламбоцкая, может, это Вера Верховодская или Нина Одинцова, а может, Лиля Чижевская… И вот как гордая и несломленная Беларусь, потому что Беларусь с первого же дня стала оказывать самое несокрушимое, самое мощное сопротивление, она встретила первый удар врага. И первая же стала формировать и подполье, и партизанские отряды. И как несломленная Беларусь она идет на этот эшафот, но она не покорилась врагу. «Если не дашь отпор вовремя, все превратится в Хатынь № 2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?

Мемориал «Хатынь» авторы создали вне времени. Слишком трагичен и реалистичен для истории СССР. За смелое архитектурное решение новаторов хотела наказать, а мемориал снести. Отстояли. Новый музей тоже вне времени. О подвиге – да. Но и о трагедии. Так напутствовал глава государства. Сегодня – резюме Первого. «То, что несет с собой война». Лукашенко поразила атмосфера обновленного музея в Хатыни.

Это надо не погибшим – это надо молодежи. Ради будущего. Поэтому Хатынь, что называется, стала молодежной стройкой. БРСМ оправдало свое название – будущее Родины строить молодым. В строю с главой государства – самые активные участники реконструкции и губернатор центрального региона. Надо было сдать важный экзамен. Экзамен сдан. Мемориал задышал с новой силой. У застывшего от горя Иосифа Каминского пронзительный взгляд. Как суд истории – не каждый выдержит этот взгляд непокоренного белоруса.

Это звон, голос, крик Хатыни. Если мир оглох, страны Запада как старик Байден предпочитают не слышать слова здравого смысла, тогда пускай сюда – в Хатынь. Прислушайтесь: в этой тишине – правда, в этой трагедии – скорбь и сила Беларуси. Здесь бьется сердце нашей страны. Внучка выжившего в Хатыни: приезжаем сюда не как на кладбище, а в деревню, где жили мои родственники.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Услышат ли голос женщины, не испоганят ли мирное небо тротилом новые хозяева нового порядка? Чтобы услышали. В Хатынь. Только не бравурным маршем, как брали Польшу и Францию. А лучше – на коленях. Лукашенко в Хатыни: эта трагедия навечно выбита в камне и сердце белорусского народа. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Справедливости ради – у неугасаемого огня памяти венки из разных стран. И от немецкого народа... Учитесь, культурные нации Европы, учитесь у белорусов не сносить памятники. Учитесь у нашего народа высокой культуре памяти. Раньше Беларусь называли страной замков – приходилось защищаться, теперь Беларусь – это страна мемориалов. Мы вынуждены и должны помнить. Лукашенко в Хатыни: «У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. И мы их знаем». Подробнее.

Там, где 80 лет назад ветер разносил пепел, на весеннем мирном ветре реют знамена. Государственные и различных ведомств – здесь вся страна. А от скорби и боли, теплоты человеческих сердец на этом клочке земли среди леса как слезы потекли ручьи. Сама природа дополняет мемориал. Лукашенко: «Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой». Читать здесь.

Евгений Пустовой:

В реалистичной Хатыни боль отражает даже камень. Во время реконструкции возобновили даже историческую правду. На той опушке храм был всегда. Храм в истории живой Хатыни. Но учитывая то количество десятков и сотен делегаций, Хатынь была, есть и останется святыней национальной белорусской мысли.

После зимней передышки новый круговорот природного цикла. Равноденствие, птицы возвращаются в родные гнезда. На календаре – двадцать второй день марта. День сакральный и в народном, и в религиозном представлениях.

В недавно освященном храме глава государства зажег свечу. Мира о мире. В народном сознании белорусов сегодня день прилета птиц – возвращения домой. В свои гнезда. Чтобы род продолжался дальше. В Хатыни сегодня глубокое течение людской памяти, а в мирном небе над непокоренной Хатынью – стаи птиц.