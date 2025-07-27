В Беларуси намерены добыть 2,3 млн тонн нефти к 2030 году

Белорусские нефтяники намерены добывать 2 миллиона 300 тысяч тонн нефти к 2030 году. А это плюс 15 % за пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Беларуси работают над интенсификацией бурения. Темп строительства скважин увеличен уже давно. И это дает свои плоды. За первое полугодие 2025-го прирост объема добываемой нефти составил свыше 4 %. Сейчас главная цель – выйти на 2 миллиона тонн. Такая задача поставлена и главой государства. Позиция Президента – наращивать геологоразведку, но, разумеется, не бездумно. Особое внимание – работе с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Это направление с экономических позиций – одна из наиболее целесообразных стратегий. Главный инструмент наших нефтяников – 3D-сейсмо-разведка. Так, в этом году завершено изучение Майско-Макеевско-Днепровской площади.

Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии производственного объединения «Белоруснефть»: За бурением мы видим дальнейшее будущее развитие. И в этом году мы планируем уже пробурить 300 тысяч метров горной проходки. Благодаря уже полученным результатам, фактическим, по открытию небольших залежей и работе с резами, это позволяет нам научно обоснованно строить стратегию планирования будущих уровней добычи нефти до 2030 года. Я могу с уверенностью вам сказать, что в настоящий момент построенный научно-обоснованный прогноз позволяет нам планировать на 2030 год уровень добычи нефти в стране в объеме 2 миллионов 300 тысяч тонн.

Денис Воробьев, заместитель генерального директора по производству производственного объединения «Белоруснефть»:

Сегодня мы кратно сократили цикл строительства скважин. Ранее такие объекты строились порядка 135-140 суток. Сегодня такой объект строится и вводится в эксплуатацию за 45 суток. То есть интенсивность труда повысилась, технологичность повысилась.

Сегодня практически все процессы нефтедобычи цифровизированы. Пример – интеллектуальная система онлайн-контроля за технологическими процессами в добыче нефти и газа. Также активно ведутся работы по цифровому бурению. Добавим, всего в Беларуси открыто и разведано 96 месторождений нефти. Большинство из них – советское наследие. Южные регионы Гомельской области – геологический шанс для открытия новых мест добычи нефти и газа.