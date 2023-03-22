Лукашенко в Хатыни: эта трагедия навечно выбита в камне и сердце белорусского народа

Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Услышат ли голос женщины, не испоганят ли мирное небо тротилом новые хозяева нового порядка. Чтобы услышали. В Хатынь. Только не бравурным маршем как брали Польшу и Францию. А лучше – на коленях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Память и долг привели нас сегодня в Хатынь. В деревню, которой больше нет и никогда не будет на географической карте Беларуси. Ровно 80 лет назад здесь остановилось время. Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, со славянами. Восточными славянами. Но мы не забыли. Сегодня мы оплакиваем жителей 11 тысяч наших деревень, поселков и хуторов, сожженных частично или полностью. Мы оплакиваем всех невинных жертв нацизма, всех не вернувшихся с той войны героев. Это 50 миллионов жителей планеты. Большая часть – наши советские люди. Вечная им память.

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