Внучка выжившего в Хатыни: приезжаем сюда не как на кладбище, а в деревню, где жили мои родственники
Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко.
Не знают, не помнят или пытаются забыть. У нас есть прививка от забвения: вот такие деревни, которых нет на карте, но остались в памяти народа и произведениях искусства. Так что, если кто не знает или забыл – «Иди и смотри».
Ольга Липницкая, внучка выжившего в Хатыни Владимира Яскевича:
Наверное, приезжаем не как на кладбище, а в деревню, где жили мои родственники, дом своего дедушки. Просто в голове не укладывается, что здесь творилось 22 марта. Ни в чем не повинных людей, ни в чем не повинных детей – за что?
Говорят, в каждой нашей семье – дети Хатыни. Ольга Липницкая – внучка ребенка Хатыни. В деревне, испепеленной жестокостью головорезов Дирлевангера, украинских нацистов, выжило пять детей. Среди них – 13-летний Владимир Яскевич. Поэтому Ольга Липнцикая смогла родиться и жить. А сколько белорусов так и не увидели солнца и весну...
Ольга Липницкая:
Я думаю, за то, что были людьми. Людьми, с большой буквы людьми, с открытой душой, со светлыми глазами, открытыми широко, которые любили жизнь, любили свою Родину, любили свою землю, любили все, что делали, творили, жили. Вот так и оборвалась жизнь ни в чем не повинных людей, жителей, детей. Прервалась жизнь. Поэтому не устаю говорить: берегите, цените жизнь и цените мир.