«То, что несёт с собой война». Лукашенко поразила атмосфера обновлённого музея в Хатыни

Новости Беларуси. Нет ничего важнее жизни человека, потому оправдать политику геноцида невозможно. В век, когда идеи неонацизма крепнут на территории соседних государств, Беларусь стоит на защите исторической правды. Это наш долг. О чем 22 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горькую память белорусской земли по всему миру разносят колокола Хатыни. Минуло 80 лет со дня трагедии, но боль не утихает. Как отметил глава государства, память и долг ведут сегодня в Хатынь. Рассказать об ужасах войны, с которыми столкнулись предки, призван музей на подступах к мемориальному комплексу. Его строительство – поручение главы государства. Инициативу поддержала молодежь. Из всех регионов нашей страны юноши и девушки объединились, и вот – шесть выставочных залов. Те, кто уже успели их посетить, остались под большим, но тяжелым впечатлением. Требования Александра Лукашенко к музею выполнили: чтобы не было пафоса и еще с первых шагов по Хатыни разрывалось сердце. И оно разрывается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Единственное, что могу сразу сказать, – это действительно оригинально и неповторимо. Таких музеев… Очень большой недостаток: мы показывали войну слишком киношно и не так, как было на самом деле. И когда мы столкнулись сейчас с реалиями, особенно россияне в Украине, большой контраст. И у людей не то что разочарование – противоречивые чувства: ба, так мы же в кино видели вот это, а на самом деле совсем не то. Здесь, наверное, то, что было на самом деле. Оно не так величественно, но все просто и понятно. Именно так, как тогда было.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, смерть, это слезы детей.

– Да, и это не то время и место, когда погибают только враги, а мы торжествуем. Нет, погибали все. И это главное чувство, которое отсюда можно вынести.