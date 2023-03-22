«То, что несёт с собой война». Лукашенко поразила атмосфера обновлённого музея в Хатыни
Новости Беларуси. Нет ничего важнее жизни человека, потому оправдать политику геноцида невозможно. В век, когда идеи неонацизма крепнут на территории соседних государств, Беларусь стоит на защите исторической правды. Это наш долг. О чем 22 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко в Хатыни: «У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. И мы их знаем». Подробнее здесь.
Горькую память белорусской земли по всему миру разносят колокола Хатыни. Минуло 80 лет со дня трагедии, но боль не утихает. Как отметил глава государства, память и долг ведут сегодня в Хатынь. Рассказать об ужасах войны, с которыми столкнулись предки, призван музей на подступах к мемориальному комплексу. Его строительство – поручение главы государства. Инициативу поддержала молодежь. Из всех регионов нашей страны юноши и девушки объединились, и вот – шесть выставочных залов. Те, кто уже успели их посетить, остались под большим, но тяжелым впечатлением. Требования Александра Лукашенко к музею выполнили: чтобы не было пафоса и еще с первых шагов по Хатыни разрывалось сердце. И оно разрывается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Единственное, что могу сразу сказать, – это действительно оригинально и неповторимо. Таких музеев… Очень большой недостаток: мы показывали войну слишком киношно и не так, как было на самом деле. И когда мы столкнулись сейчас с реалиями, особенно россияне в Украине, большой контраст. И у людей не то что разочарование – противоречивые чувства: ба, так мы же в кино видели вот это, а на самом деле совсем не то. Здесь, наверное, то, что было на самом деле. Оно не так величественно, но все просто и понятно. Именно так, как тогда было.
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, смерть, это слезы детей.
– Да, и это не то время и место, когда погибают только враги, а мы торжествуем. Нет, погибали все. И это главное чувство, которое отсюда можно вынести.
Понятно, что в памятные даты в мемориальный комплекс приезжает много людей, но здесь никогда не бывает пусто. Обращаясь к тем, кто приехал сегодня, Александр Лукашенко подчеркнул, что Хатынь должна стать не только местом трагедии, но и местом силы. Дорогу сюда нельзя забывать. Наш народ вышел победителем из страшной войны, в которой большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии, продвигали «арийские стандарты». 50 миллионов жителей планеты не вернулись домой, большая часть – советские граждане.
Президент вместе со своими сыновьями возложил красные розы к мемориалу и под пасмурным хатынским небом почтил вечную память жертв и героев военных лет минутой молчания.
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