Лукашенко в Хатыни: «У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. И мы их знаем»

Новости Беларуси. Нет ничего важнее жизни человека, потому оправдать политику геноцида невозможно. В век, когда идеи неонацизма крепнут на территории соседних государств, Беларусь стоит на защите исторической правды. Это наш долг. О чем 22 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориальный комплекс стал символом трагедии мирного населения. В годы Великой Отечественной войны нашу страну окутал дым 11 тысяч сожженных фашистами деревень и поселков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей. И мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. «Арийские стандарты» они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно. Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. Как это далеко может зайти, мы знаем. К сожалению, уже и видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм. Видим, как просыпаются инстинкты предков – украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин. Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг.