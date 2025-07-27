Прямой эфир

Пожар уничтожил 100 тонн сена в Мядельском районе

27 июля 2025 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В результате пожара огнем уничтожено 100 тонн сена. Поврежден металлический каркас строения, где хранились рулоны с кормом для животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар уничтожил 100 тонн сена в Мядельском районе-2

Когда подразделения МЧС оперативно прибыли по вызову, сенохранилище в Мядельском районе горело открытым пламенем. На месте происшествия работали шесть автоцистерн и фронтальный погрузчик. Причина пожара устанавливается. Пострадавших в результате инцидента нет. 

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии при давке в храме погибли около 8 человек
27 июля 2025 10:51

В Индии при давке в храме погибли около 8 человек

Террористы атаковала здание суда в иранском городе Захедан – 5 человек погибли
26 июля 2025 10:34

Террористы атаковала здание суда в иранском городе Захедан – 5 человек погибли

В Камбодже из-за конфликта с Таиландом погибли 13 человек и более 70 пострадали
26 июля 2025 07:53

В Камбодже из-за конфликта с Таиландом погибли 13 человек и более 70 пострадали