Пожар уничтожил 100 тонн сена в Мядельском районе

В результате пожара огнем уничтожено 100 тонн сена. Поврежден металлический каркас строения, где хранились рулоны с кормом для животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда подразделения МЧС оперативно прибыли по вызову, сенохранилище в Мядельском районе горело открытым пламенем. На месте происшествия работали шесть автоцистерн и фронтальный погрузчик. Причина пожара устанавливается. Пострадавших в результате инцидента нет.