«Если не дашь отпор вовремя, всё превратится в Хатынь №2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?

Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко.

Бронная Гора, Благовщина, Тростенец – десятки и сотни тысяч убитых. Всю эту боль и ужас вместил один хатынский сарай. Вот она – тлеющая деревянная стена, а угольки – каждая сожженная деревня Беларуси.

Западным политикам и менеджерам соседних стран здесь полезно побывать – в хатынском сарае.

Если делать акцент на современный мир, то, что творится, Хатынь нам, славянам, должна быть памятью того, что как народ нас многие другие народы видеть не хотят. Поэтому надо мобилизоваться и тем, кто нас видеть не хочет на мировой карте в качестве государства или в качестве славянского племени, либо сознательных белорусов, надо всегда понимать, что если не дашь отпор вовремя, все превратится в Хатынь № 2.