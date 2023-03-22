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«Если не дашь отпор вовремя, всё превратится в Хатынь №2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?

22 марта 2023 20:07
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Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко.

«Если не дашь отпор вовремя, всё превратится в Хатынь №2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?-1

Бронная Гора, Благовщина, Тростенец – десятки и сотни тысяч убитых. Всю эту боль и ужас вместил один хатынский сарай. Вот она – тлеющая деревянная стена, а угольки – каждая сожженная деревня Беларуси.

«Если не дашь отпор вовремя, всё превратится в Хатынь №2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?-4

Западным политикам и менеджерам соседних стран здесь полезно побывать – в хатынском сарае.

«Если не дашь отпор вовремя, всё превратится в Хатынь №2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?-7

Если делать акцент на современный мир, то, что творится, Хатынь нам, славянам, должна быть памятью того, что как народ нас многие другие народы видеть не хотят. Поэтому надо мобилизоваться и тем, кто нас видеть не хочет на мировой карте в качестве государства или в качестве славянского племени, либо сознательных белорусов, надо всегда понимать, что если не дашь отпор вовремя, все превратится в Хатынь № 2.

«Если не дашь отпор вовремя, всё превратится в Хатынь №2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?-10

Для белорусов Хатынь – это наша боль, наша память, такие вещи забывать нельзя.

«Если не дашь отпор вовремя, всё превратится в Хатынь №2». О каких уроках вспомнили белорусы в годовщину трагедии?-13

Это никогда не забыть, эта боль с нами на всю жизнь. Мы всегда будем помнить, чтобы не повторять этих ошибок. С детства до гробовой доски. И передадим это своим детям.

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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