На Совбезе ООН поругались представители США и Китая

Скандалом закончилось заседание Совета безопасности ООН. Во время обсуждения конфликта в Украине поссорились постоянные представители США и КНР. Вместо того, чтобы искать пути выхода из кризиса, американская сторона обрушилась с обвинениями на Пекин, что тот, мол, поддерживает Россию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Якобы Китай поставляет Москве товары двойного назначения. Представитель США призвала КНР прекратить экспорт и поддержку российского военно-промышленного комплекса. В Ответ представитель Китая посоветовал США не совать нос не в свое дело, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, а сам кризис как раз начался из-за действий Вашингтона и его союзников.

Гэн Шуан, заместитель постоянного представителя КНР при ООН:

Китай не является стороной конфликта и не поставляет смертоносное оружие ни одному из его участников, в отличие от США. Мы призываем Соединенные Штаты прекратить перекладывать вину и вместо этого способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

Вашингтон обвиняет Пекин в поставке двигателей России через подставные компании под видом промышленного оборудования.