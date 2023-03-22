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«С учётом дохода на каждого члена семьи». На какую поддержку могут рассчитывать неполные семьи в Беларуси?

22 марта 2023 20:47
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Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств. Например, развод или незапланированная беременность. Для тех и для других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С точки зрения государственной поддержки на что могут рассчитывать родители-одиночки? Какая поддержка сегодня им оказывается?

«С учётом дохода на каждого члена семьи». На какую поддержку могут рассчитывать неполные семьи в Беларуси?-1

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты:
Данная категория у нас не выделена как-то особым образом в законодательстве в части предоставления повышенного пособия либо каких-то еще выплат. В отношении одиноких родителей применяется общий подход. Если семья нуждается в какой-то дополнительной адресной помощи – это действительно адресная помощь с учетом дохода на каждого члена семьи. Уже обращение в администрацию района за оказанием той или иной помощи материальной. По большому счету, каких-то особенностей в этой части нет. Мы сейчас не берем категорию многодетных родителей, потому что это несколько другая категория. Мы все-таки делаем акцент, как я понимаю, на родителя, который один воспитывает ребенка.

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# Дети # общество # Наталья Надольская # Татьяна Рахубо # Фотофакт

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