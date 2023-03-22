«С учётом дохода на каждого члена семьи». На какую поддержку могут рассчитывать неполные семьи в Беларуси?

Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств. Например, развод или незапланированная беременность. Для тех и для других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С точки зрения государственной поддержки на что могут рассчитывать родители-одиночки? Какая поддержка сегодня им оказывается?