Теперь в семье только папа. Как сказать ребёнку о смерти близкого человека?
Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и для других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как дети восприняли, что мамы больше нет? Подробнее здесь.
Алексей Пунтус, многодетный отец:
Тяжело. Младшая еще тогда на тот момент не понимала особо, а старшие, конечно, тяжело.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Сколько им лет тогда было?
Алексей Пунтус:
Младшей тогда было 3, средней – 6, а старшему – 9.
Ольга Шерснева:
Детям нужно говорить правду или нет?
Юлия Климович, психолог:
Безусловно, детям нужно говорить правду. Вопрос только в том, какие слова подбирать и когда. Есть информация, которую ребенок до определенного возраста постичь не может. Я не думаю, что ребенку-первокласснику нужно сказать, что твоя мама погибла от алкоголя. Вряд ли он это сможет принять. Но по мере того, как дети взрослеют, нужно находить слова и говорить им правду.
Наталья Надольская:
Артур, как вы смогли подобрать нужные слова, чтобы объяснить детям, что теперь только папа в семье?
Артур Тарарай, один воспитывает пятерых детей:
В моем случае это было в таком необычном сценарии, что мама ушла от нас. Она улетела на небо к Господу, Богу и больше никогда не придет, но она очень сильно нас любит. Они это помыслили как какой-то необычный сценарий. То есть я не говорил конкретных слов этих страшных, посчитал нужным, что так будет правильно, и реакция детей была, в принципе, нормальная. То есть сегодня они говорят об этом, что мама на небе – в этом ключе. В принципе, нормальное их состояние. То есть они, можно так сказать, переживают нормально, я вижу.
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