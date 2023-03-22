Теперь в семье только папа. Как сказать ребёнку о смерти близкого человека?

Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и для других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как дети восприняли, что мамы больше нет? Подробнее здесь.

Алексей Пунтус, многодетный отец:

Тяжело. Младшая еще тогда на тот момент не понимала особо, а старшие, конечно, тяжело. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сколько им лет тогда было? Алексей Пунтус:

Младшей тогда было 3, средней – 6, а старшему – 9. Ольга Шерснева:

Детям нужно говорить правду или нет?