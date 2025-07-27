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В Индии при давке в храме погибли около 8 человек

27 июля 2025 10:51
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Как минимум 8 человек погибли при давке в храме в городе Харидвар на севере Индии. Туда съехались тысячи паломников со всей страны. Неожиданно на толпу упал оборванный высоковольтный провод, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии при давке в храме погибли около 8 человек-2

Началась паника, люди начали разбегаться наступая на упавших. Полиция не смогла взять ситуацию под контроль. По данным властей более 40 человек доставлены в больницы – двое из них находятся в тяжелом состоянии. Однако цифры неокончательные. Власти расследуют причину обрыва контактной сети и устанавливают, были ли приняты все необходимые меры по регулированию потока большого скопления людей.

# Индия

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