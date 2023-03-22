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Марзалюк: «Хатынь – гэта калектыўны сімвал калектыўнага беларускага болю»

22 марта 2023 20:21
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Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко.

Марзалюк: «Хатынь – гэта калектыўны сімвал калектыўнага беларускага болю»-1

Над концепцией музея трудились лучше умы исторической мысли страны. До боли эмоционально, до мурашек правдиво.

Марзалюк: «Хатынь – гэта калектыўны сімвал калектыўнага беларускага болю»-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке:
Калі хтосьці расказвае пра тое, што тыя, хто пайшоў к немцам, адзеў бел-чырвона-белыя павязкі, танцавалі толькі крыжачок, зайдзіце ў гэту экспазіцыю, паглядзіце адзін жудасны па ўздзеянню фотаздымак, які ўпершыню публікуецца, ён з архіваў, фотадакументаў. Паглядзіце на паліцая ў поўнай баявой раскрасе, які стаіць з усімі гэтымі адзнакамі. І паглядзіце на твары людзей, якіх ён збіраецца расстраляць. Паглядзіце на гэтыя рэчы. Проста паглядзіце, адчуйце моц уздзеяння вось гэтага музея. І давайце зразумеем усе разам: Хатынь – гэта калектыўны сімвал калектыўнага беларускага болю.

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Евгений Пустовой # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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