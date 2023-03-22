Марзалюк: «Хатынь – гэта калектыўны сімвал калектыўнага беларускага болю»
Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко.
Над концепцией музея трудились лучше умы исторической мысли страны. До боли эмоционально, до мурашек правдиво.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке:
Калі хтосьці расказвае пра тое, што тыя, хто пайшоў к немцам, адзеў бел-чырвона-белыя павязкі, танцавалі толькі крыжачок, зайдзіце ў гэту экспазіцыю, паглядзіце адзін жудасны па ўздзеянню фотаздымак, які ўпершыню публікуецца, ён з архіваў, фотадакументаў. Паглядзіце на паліцая ў поўнай баявой раскрасе, які стаіць з усімі гэтымі адзнакамі. І паглядзіце на твары людзей, якіх ён збіраецца расстраляць. Паглядзіце на гэтыя рэчы. Проста паглядзіце, адчуйце моц уздзеяння вось гэтага музея. І давайце зразумеем усе разам: Хатынь – гэта калектыўны сімвал калектыўнага беларускага болю.
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