О том, что остался один, особо не думал. С чем пришлось столкнуться внезапно овдовевшему белорусу с тремя детьми на руках?

Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и для других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Алексей несколько лет воспитывал троих детей один. Как так получилось?
Алексей Пунтус, многодетный отец:
Получилось так – у супруги случился приступ. У нее, уже после того, как она попала в больницу, нашли заболевание. Через месяц она умерла, после того, как все произошло.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Опишите ваши чувства. Что вы испытывали в тот момент, когда поняли, что остались один с детьми, и долго ли вы пребывали в этом шоковом, я уверена, состоянии?
Алексей Пунтус:
Наверное, о том, что я остался один с детьми, я особо не думал. Как бы больше был зациклен на том моменте, что случилось с супругой, то есть боль, разочарование, обида. С детьми мне как бы сразу помогали родственники, родители.
Наталья Надольская:
Как вы устраивали ваш быт? Ведь наверняка, когда ваша супруга была жива, вы делили эти обязанности на двоих. Что изменилось?
Алексей Пунтус:
Тяжеловато, конечно, было, потому что по большей степени детьми занималась супруга, то есть пришлось все заново постигать.
Ольга Шерснева:
Что сложнее всего было?
Алексей Пунтус:
Сложнее всего, наверное, было с одеждой для девочек – что, к чему, куда.
Наталья Надольская:
Я только хотела сказать: наверное, в садик ходили в разных носках – это, как минимум.
Алексей Пунтус:
Не знаю, как насчет разных носков, но были ситуации, когда шоковое состояние от их поведения было. Когда младшую дочку в первый класс отдавал, 1 сентября собирать на линейку, а она обрезала челку. То есть, что с этим делать, непонятно, как действовать в такие моменты.
Наталья Надольская:
Даже то, что она обрезала челку, я думаю, это говорило о ее каком-то внутреннем, эмоциональном состоянии.
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