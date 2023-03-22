О том, что остался один, особо не думал. С чем пришлось столкнуться внезапно овдовевшему белорусу с тремя детьми на руках?

Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и для других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Алексей несколько лет воспитывал троих детей один. Как так получилось?