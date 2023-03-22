Лукашенко: «Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой»

Новости Беларуси. У времени есть память – и это история, на страницах которой, к большому сожалению, такие страшные события, как в Хатыни. Этой трагедии уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот злополучный день, 22 марта 1943-го, озверевшие фашисты сожгли и расстреляли 149 человек. Из них – 75 детей. В память о жертвах фашизма в 1969 году на месте сожженной Хатыни создали мемориальный комплекс. А вот сегодня на его территории открыли музей, экспозицию которого первым увидел Александр Лукашенко.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Справедливости ради – у неугасаемого огня памяти венки из разных стран. И от немецкого народа... Учитесь, культурные нации Европы, учитесь у белорусов не сносить памятники. Учитесь у нашего народа высокой культуре памяти. Раньше Беларусь называли страной замков – приходилось защищаться, теперь Беларусь – это страна мемориалов. Мы вынуждены и должны помнить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу обратиться к нашей молодежи. Мы гордимся вами. Всеми. Особенно теми, кто принял участие в реконструкции этого мемориального комплекса. Музей, который мы сегодня открываем под хатынским небом, в том числе и ваше детище. Все вместе мы воплотили в жизнь проект, призванный сделать память об ужасах той войны еще острее. Я очень хотел, чтобы у людей щемило в груди еще до того, как ступить ногой на святую землю Хатыни. Думаю, у нас получилось. В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой. Еще раз хочу повторить всем вам и тем, кто меня услышит: приходите сюда чаще, приводите с собой детей – своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь, все повторится. Нам надо это избежать.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Лукашенко обратился к белорусам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни

Лукашенко в Хатыни: «У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. И мы их знаем»

«То, что несет с собой война». Лукашенко поразила атмосфера обновленного музея в Хатыни