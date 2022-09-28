Единый день приёма граждан проведёт Совет Республики в Минской области 5 октября

Новости Беларуси. Единый день приема граждан проведет Совет Республики в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он назначен на 5 октября.

Сенаторы посетят все районы данного региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы и по возможности окажут содействие в разрешении волнующих вопросов. Спикер верхней палаты парламента направится в Солигорск.

Чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Сделать это можно 29 и 30 сентября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Также их номера можно уточнить непосредственно в райисполкомах, где будут работать сенаторы в следующую среду, 5 октября. Они размещены и на сайте Миноблисполкома.

В некоторых администрациях встречи будут ограничены четкими временными рамками. В некоторых случаях один и тот же сенатор за день посетит несколько районов.

Практика проведения единого дня приема не нова. Она подтвердила свою эффективность. И на этот раз без внимания не останется ни один район Минской области.