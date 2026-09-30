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Новости по тегу #Прием граждан

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Борисове
30 сентября 2026 14:25

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Борисове

В Минске прошел единый день депутата – какие вопросы волнуют граждан?
08 июля 2026 17:57

В Минске прошел единый день депутата – какие вопросы волнуют граждан?

Заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Городке
26 июня 2026 17:34

Заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Городке

Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Несвиже
28 мая 2026 13:58

Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Несвиже

Сфера ЖКХ и благоустройство дворов – в Минской области прошел единый день депутата
26 мая 2026 14:13

Сфера ЖКХ и благоустройство дворов – в Минской области прошел единый день депутата

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах
15 апреля 2026 13:48

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах

В районных администрациях Минска прошел единый день депутата
08 апреля 2026 17:48

В районных администрациях Минска прошел единый день депутата

Председатель Миноблисполкома провел прием граждан в Вилейке
19 марта 2026 14:00

Председатель Миноблисполкома провел прием граждан в Вилейке

Вопросы ЖКХ и благоустройства города – в Минске прошел единый день депутата
11 марта 2026 17:59

Вопросы ЖКХ и благоустройства города – в Минске прошел единый день депутата

Председатель Миноблисполкома провёл приём граждан в Воложине
26 февраля 2026 08:01

Председатель Миноблисполкома провёл приём граждан в Воложине

Депутаты Палаты представителей с 16 по 22 февраля будут работать в избирательных округах
13 февраля 2026 07:46

Депутаты Палаты представителей с 16 по 22 февраля будут работать в избирательных округах

В Минске провели единый день депутата
11 февраля 2026 17:47

В Минске провели единый день депутата