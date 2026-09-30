Новости по тегу #Прием граждан

Жители района обратились к руководителю с самыми разными вопросами.
Обратиться к народным избранникам можно каждую вторую среду месяца.
Чаще всего в Городке сегодня звучал земельный вопрос: от выделения участков в глухих, пустеющих деревнях до выкупа недвижимости для предпринимательской деятельности.
К губернатору обращались с разными проблемами – от качества питьевой воды до ремонта местных дорог. Одна из актуальных тем – инициатива жителей агрогородка Высокая Липа и деревни Бояры.
В Узденском районе чаще всего обращения касались сферы ЖКХ и благоустройства дворов. При этом жители приходили не только с коммунальными проблемами. Звучали и конкретные инициативы.
Всего на прием к губернатору записались порядка 20 человек.
К народным избранникам минчане обращались по самым разным направлениям. От предоставления арендного жилья, благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог до вопросов в области здравоохранения и образования.
На встречу с губернатором пришли как жители райцентра, так и сельских населенных пунктов.
Традиционно, единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Такой формат работы позволяет местным жителям напрямую обсудить насущные вопросы и предложить свои идеи по развитию района.
Вопросы поступали разные. Большинство, традиционно, связано со строительством жилья, модернизацией и капремонтом социальных объектов. Земельные вопросы – в приоритете.
Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. Информацию о графике работы можно узнать на персональных сайтах депутатов и районных исполкомов.
Такие встречи проходят каждую вторую среду месяца и уже доказали свою эффективность.
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