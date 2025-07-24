Замещающая семья – узнали, что это такое и кто из белорусов может там проживать

Когда чужие становятся родными. В Беларуси принято положение о социальном обслуживании в замещающей семье. Что предусматривает документ и в чем заключается суть такой формы устройства пожилых людей и инвалидов? Об этом рассказала гостья программы. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам, что же из себя представляет замещающая семья для пожилых людей и инвалидов?

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Это форма жизнеустройства наших пожилых людей. Мы здесь говорим о гражданах, достигших возраста 70 лет, а также инвалидов I или II группы. Когда их берут для совместного проживания неродные им люди, так называемые помощники по уходу. Суть заключается в том, что именно мы устраиваем человека, который в трудной жизненной ситуации. Он будет проживать в семье. При этом проживание возможно как на территории самого нашего гражданина, которого принимают по месту жительства, так и непосредственно в квартире того, кто берет такого человека в семью. Поэтому такая форма социального обслуживания получает развитие в Республике Беларусь. Здесь мы говорим о том, что социальные услуги уже будут оказываться такому пожилому человеку либо инвалиду тем человеком, который взял его в свою семью. Александра Каштанова:

В Беларуси приняли положение о социальном обслуживании в замещающей семье. Расскажите подробнее об этом документе.