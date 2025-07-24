Замещающая семья – узнали, что это такое и кто из белорусов может там проживать
Когда чужие становятся родными. В Беларуси принято положение о социальном обслуживании в замещающей семье. Что предусматривает документ и в чем заключается суть такой формы устройства пожилых людей и инвалидов? Об этом рассказала гостья программы.
В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите нам, что же из себя представляет замещающая семья для пожилых людей и инвалидов?
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это форма жизнеустройства наших пожилых людей. Мы здесь говорим о гражданах, достигших возраста 70 лет, а также инвалидов I или II группы. Когда их берут для совместного проживания неродные им люди, так называемые помощники по уходу. Суть заключается в том, что именно мы устраиваем человека, который в трудной жизненной ситуации. Он будет проживать в семье. При этом проживание возможно как на территории самого нашего гражданина, которого принимают по месту жительства, так и непосредственно в квартире того, кто берет такого человека в семью. Поэтому такая форма социального обслуживания получает развитие в Республике Беларусь. Здесь мы говорим о том, что социальные услуги уже будут оказываться такому пожилому человеку либо инвалиду тем человеком, который взял его в свою семью.
Александра Каштанова:
В Беларуси приняли положение о социальном обслуживании в замещающей семье. Расскажите подробнее об этом документе.
Ольга Василевская:
Действительно, законодатель в нормативном правовом документе оговорил, кто может быть помощником. То есть мы здесь говорим о том, что это дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 70 лет. Также положение говорит о том, что в замещающую семью может быть принят неработающий гражданин, достигший 70 лет, либо инвалид I, II группы. При этом они не должны иметь родственников, обязанных по закону их содержать. То есть, как мы говорим, одинокие.
Также за такими лицами не должно быть назначено пособие по уходу либо в отношении их не должен быть заключен договор ренты. Положение также предусматривает ряд обязательных условий, которые вносятся в договор. Договор является трехсторонним, то есть одной из сторон договора выступает государство в лице территориального центра. Возвращаясь к условиям договора, обязательно оговаривается место проживания человека, которого берут в замещающую семью. При этом должно быть предусмотрено о том, что у него должна быть отдельная комната. Также предусматривается формирование общего бюджета с определенными условиями. Остальные требования – по документам. Установлен перечень социальных услуг.
Подробности в видео.