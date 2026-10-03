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Новости по тегу #Михаил Русый

В Тбилиси открылся еще один магазин продуктов сети «Белорусский дом»
03 октября 2026 08:25

В Тбилиси открылся еще один магазин продуктов сети «Белорусский дом»

Белорусские парламентарии осуществили мониторинг парламентских выборов в России
21 сентября 2026 06:13

Белорусские парламентарии осуществили мониторинг парламентских выборов в России

Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России
18 сентября 2026 11:35

Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России

Самобытный край с неповторимой душой – в Беларуси реализуют программу развития Полесья
11 августа 2026 17:08

Самобытный край с неповторимой душой – в Беларуси реализуют программу развития Полесья

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана
19 мая 2026 05:49

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана

Наш новый «космический корабль» – и еще одна техническая премьера! Итоги большой командировки Лукашенко на юг
03 мая 2026 16:50

Наш новый «космический корабль» – и еще одна техническая премьера! Итоги большой командировки Лукашенко на юг

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет
26 апреля 2026 09:00

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет

Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли
26 апреля 2026 08:07

Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли

Лукашенко: если продовольствие подорожает, мы будем в шоколаде
24 апреля 2026 17:14

Лукашенко: если продовольствие подорожает, мы будем в шоколаде

В Речицком районе чествовали легендарного руководителя СПК «50 лет Октября»
09 апреля 2026 06:16

В Речицком районе чествовали легендарного руководителя СПК «50 лет Октября»

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси
03 апреля 2026 05:53

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси

Многие кадры выросли благодаря таким людям – Михаил Русый об Алексее Камае
01 апреля 2026 17:12

Многие кадры выросли благодаря таким людям – Михаил Русый об Алексее Камае