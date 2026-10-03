Новости по тегу #Михаил Русый

Одними из первых его посетителей стали белорусская парламентская делегация во главе с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаилом Русым.
Мониторинг вели члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, дипломаты и представители ЦИК Беларуси в составе миссий СНГ, ШОС и ОДКБ.
В состав миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ вошли представители ЦИК Беларуси, парламентарии и эксперты.
Главным богатством этого края неизменно остаются люди, которые веками берегут свои традиции.
Об этом на полях Всемирного форума городов сообщил сенатор Михаил Русый.
Мы отправились на Полесье, чтобы с Михаилом Русым, ответственным за этот регион, еще раз зафиксировать главные результаты проделанной работы и основные поручения Президента.
К 2010 году поступление молока и говядины с превышением норм по содержанию Цезия-137 в Гомельской области практически сведено к нулю.
После аварии мало кто верил, что у этих территорий есть будущее. Из-за границы то и дело советовали отгородиться, забыть про загрязненный район, но не позволил Александр Лукашенко.
«Придет наше время, мы столько внимания уделяем земле, сельскому хозяйству».
За долгие десятилетия работы Григорий Шпаков стал настоящим символом сельского труда. Его вклад отмечен орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», множеством медалей и званий.
Стоит задача по переходу от реактивного к опережающему законотворчеству.
«Мне посчастливилось, что я своего рода ученик Алексея Степановича», – добавил сенатор.
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