Кочанова и Кухарев осмотрели новые зоны отдыха в Минске

В Год благоустройства в столице появились 9 новых зон отдыха. Осмотр объектов провели председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а также главы районов и представители профильных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Фрунзенском районе преобразился лесопарк «Медвежино». Здесь появилась новая зона отдыха с аллеей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Территорию оформили в соответствующей тематике, обустроили дорожки и тропинки, высадили деревья, кустарники и цветы. Работы начали еще в апреле во время республиканского субботника, а в мае приступили к благоустройству.

Появилась новая локация и в Московском районе. Здесь рядом со станцией метро «Михалово» теперь есть «Сад вершаў» – зона, посвященная белорусской поэзии с информационными стендами, местами для чтения и детскими площадками.

Марина Швановская: Было не так облагорожено. Сейчас усовершенствовали дорожки, дорожное покрытие, установили стенды белорусских писателей. Дальше пройдете – есть оборудование. Мы ходили с подружкой, смотрели: оборудование для детей, для маленьких, спортивное оборудование. Дети-то у нас уже взрослые, у меня и у подруги, а те, кто живет, мы наблюдали, и с колясочками ходят, и пожилые бабушки пришли. Как бы интересно, да.

Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»:

Мы работали в связке. Во-первых, это наша команда была, которая была собрана в том числе из учащихся колледжа. Во вторую очередь, конечно же, это были кураторы, которые нам по «Минской смене» были представлены. Это были кураторы от наших мест, где мы работаем. Районная администрация тоже нам очень много помогла: собрать данные, предпроектное изыскание произвести, чтобы в итоге получился проект, наиболее приближенный к реальности.

Уже ко Дню города в Минске появится еще 9 новых зон отдыха. Задача – довести каждый уголок столицы до совершенства.