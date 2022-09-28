В Минске против гриппа планируют привить около 800 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минске активно проходит кампания по вакцинации против гриппа. Планируют привить около 800 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пройти процедуру можно как в поликлинике по месту жительства, так и в любой точке вакцинации. Информация доступна на сайте Министерства здравоохранения и профильного комитета Мингорисполкома. В 2021 году вакцинация от гриппа позволила предупредить около 50 тысяч случаев заболевания, в том числе в осложненной форме, что помогло снизить нагрузку на учреждения здравоохранения.

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:

Вакцинация осуществляется двумя вакцинами. За счет средств республиканского и местного бюджетов закуплена вакцина «Гриппол Плюс» Российской Федерации. За счет личных средств граждан можно привиться будет как «Гриппол Плюс», так и «Ваксигрип Тетра», это французская вакцина. Эффект от вакцинации, если мы говорим про экономический эффект, достаточно ощутим. Он составляет, когда мы анализировали прошлый год, более 10 миллионов долларов.