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В Минске против гриппа планируют привить около 800 тысяч человек

28 сентября 2022 13:28
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Новости Беларуси. В Минске активно проходит кампания по вакцинации против гриппа. Планируют привить около 800 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске против гриппа планируют привить около 800 тысяч человек-1

Пройти процедуру можно как в поликлинике по месту жительства, так и в любой точке вакцинации. Информация доступна на сайте Министерства здравоохранения и профильного комитета Мингорисполкома. В 2021 году вакцинация от гриппа позволила предупредить около 50 тысяч случаев заболевания, в том числе в осложненной форме, что помогло снизить нагрузку на учреждения здравоохранения.

В Минске против гриппа планируют привить около 800 тысяч человек-4

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:
Вакцинация осуществляется двумя вакцинами. За счет средств республиканского и местного бюджетов закуплена вакцина «Гриппол Плюс» Российской Федерации. За счет личных средств граждан можно привиться будет как «Гриппол Плюс», так и «Ваксигрип Тетра», это французская вакцина. Эффект от вакцинации, если мы говорим про экономический эффект, достаточно ощутим. Он составляет, когда мы анализировали прошлый год, более 10 миллионов долларов.

В Минске против гриппа планируют привить около 800 тысяч человек-7

Сейчас в Минске регистрируется незначительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, он является сезонным и ожидаемым. Однако на сегодня количество обращений за медпомощью уменьшилось на 135 тысяч по отношению к 2021 году.

# Вакцинация # общество # Светлана Ермак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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