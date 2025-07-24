Аграрии Минской области завершают уборку озимого ячменя

Аграрии центрального региона завершают уборку озимого ячменя. Намолочено уже порядка 240 тысяч тонн. Урожайность культуры выше прошлогодней и составляет 47 центнеров с гектара. В ответственный период все нацелены на общий результат, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Как проходит жатва в Воложинском районе, узнала Анастасия Близнюк.

В Воложинском районе продолжается массовая уборка зерновых. Темпы жатвы в 2025 году сдерживает неустойчивая погода. В сельхозпредприятии «Агро-Дубинское» все силы на то, чтобы собрать в сжатые сроки и не потерять ни зернышка.

Анастасия Блюзнюк, корреспондент:

Уборка озимого ячменя в хозяйстве на завершающем этапе. Справиться планируют со дня на день. В закромах уже 2 000 тонн. Далее на очереди рапс, рожь и тритикале. Все сорта белорусские и высокоурожайные.