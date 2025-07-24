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Аграрии Минской области завершают уборку озимого ячменя

24 июля 2025 14:16
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Аграрии центрального региона завершают уборку озимого ячменя. Намолочено уже порядка 240 тысяч тонн. Урожайность культуры выше прошлогодней и составляет 47 центнеров с гектара. В ответственный период все нацелены на общий результат, рассказали в программе  «Минщина» на СТВ.

Как проходит жатва в Воложинском районе, узнала Анастасия Близнюк.

Аграрии Минской области завершают уборку озимого ячменя-2

В Воложинском районе продолжается массовая уборка зерновых. Темпы жатвы в 2025 году сдерживает неустойчивая погода. В сельхозпредприятии «Агро-Дубинское» все силы на то, чтобы собрать в сжатые сроки и не потерять ни зернышка.

Аграрии Минской области завершают уборку озимого ячменя-4

Анастасия Блюзнюк, корреспондент:
Уборка озимого ячменя в хозяйстве на завершающем этапе. Справиться планируют со дня на день. В закромах уже 2 000 тонн. Далее на очереди рапс, рожь и тритикале. Все сорта белорусские и высокоурожайные.

Аграрии Минской области завершают уборку озимого ячменя-6

Для качественной уборки есть техника и люди. На поле в 2 000 гектаров с утра до позднего вечера синхронно ходят 10 комбайнов. Алексей Богуславский на страде – 11-й сезон, в помощь на хлебных нивах напарник Алексей Костюк. Два года подряд молодежный экипаж держит планку лидера.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания

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