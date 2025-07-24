Что такое послеродовая депрессия и как она проявляется – рассказала психолог

Виктория Протас, кризисный психолог:

До двух недель – это норма. Но большинство женщин испытывает дискомфорт [в послеродовой период – прим. ред.] больше двух недель. Одни выходят из этого состояния, а другие боятся сказать. Усложнение – допустим, кормящая мама. Она думает, что я пойду к психиатру… Во-первых, что же окружающие скажут? То есть я пошла к психиатру. Следующий момент – страх, что мне пропишут какие-то антидепрессанты, а я кормящая мама. Поэтому они терпят. Доводят до того состояния, что они не могут встать с постели.

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