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Новости по тегу #Дмитрий Басков

Встреча в рамках инициативы «Беларусь многодетная» прошла в Минске
15 сентября 2026 06:26

Встреча в рамках инициативы «Беларусь многодетная» прошла в Минске

Ровно 15 лет назад произошла авиакатастрофа с членами ярославского «Локомотива»
07 сентября 2026 19:10

Ровно 15 лет назад произошла авиакатастрофа с членами ярославского «Локомотива»

Александр Богданович переизбран на должность председателя Белорусской федерации хоккея
10 июля 2026 17:49

Александр Богданович переизбран на должность председателя Белорусской федерации хоккея

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в строительстве Национального исторического музея
09 июля 2026 08:17

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в строительстве Национального исторического музея

«Как будем двигаться дальше?» Главные тезисы с совещания Президента по вопросам развития спорта
16 июня 2026 18:22

«Как будем двигаться дальше?» Главные тезисы с совещания Президента по вопросам развития спорта

Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры
05 апреля 2026 18:31

Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ
04 апреля 2026 13:40

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» поддержали детей в онкоцентре в Боровлянах
14 января 2026 08:43

Хоккеисты минского «Динамо» поддержали детей в онкоцентре в Боровлянах

«С благодарностью к старшему поколению» – Басков поздравил 86-летнюю минчанку в рамках марафона «От всей души»
24 декабря 2025 06:28

«С благодарностью к старшему поколению» – Басков поздравил 86-летнюю минчанку в рамках марафона «От всей души»

В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии поступило новое оборудование
06 декабря 2025 08:00

В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии поступило новое оборудование

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное
19 октября 2025 13:51

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное

«Краса Беларуси» – во Дворце культуры прошли бьюти-баталии среди многодетных мам
19 октября 2025 13:48

«Краса Беларуси» – во Дворце культуры прошли бьюти-баталии среди многодетных мам