Новости по тегу #Дмитрий Басков

Ее задачи – популяризация многодетного материнства и отцовства, укрепление брака, снижение числа разводов.
Утром 7 сентября руководство минского «Динамо» и Федерации хоккея, а также игроки клуба и команды Президента почтили память.
Срок полномочий Александра Богдановича рассчитан на 4 года.
На объекте задействованы более 500 человек, все работы выполняют белорусские организации, а материалы – отечественного производства.
«В спорте прежде всего необходим результат!» Именно в этой лаконичной и принципиальной фразе Александра Лукашенко заключен и центральный посыл совещания 16 июня.
Команда Президента вырвала победу у извечного соперника – Минской области. 4:2.
4:2! Жаркая развязка хоккейного сезона.
В неформальной обстановке гости пообщались с детьми и их родителями, вручили подарки и поделились добрыми пожеланиями.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Дмитрий Басков посетил минчанку Альбину Пожаеву.
Развитию медицины в Беларуси уделяется особое внимание на государственном уровне. Медучреждения оснащаются современным оборудованием.
Кульминацией триады стал семейный форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство», который прошел в Софийском соборе Полоцка.
Быть многодетной – это красиво. Участницы конкурса «Краса Беларуси» уже пятый год успешно ломают стереотипы и личным примером доказывают, что материнство – это не только забота о детях, но и возможность реализовать себя, оставаться красивой и успешной в профессии.
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