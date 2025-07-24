На Логойщине готовятся к «Дожинкам-2025»

Пока аграрии заняты на уборочной, местные жители активно готовят районные населенные пункты к «Дожинкам». На Логойщине право принимать праздник хлеборобов выпало агрогородку Октябрь. Главная задача – сделать населенный пункт краше и уютнее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь в первую очередь взялись за благоустройство парков, которые расположены возле школы и магазина. Высадили около 50 кустарников, обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки. А рядом установили современную детскую площадку. Работы продолжаются. Все внимание уличному освещению, скоро здесь появятся энергосберегающие фонари. Обновят фасады социальных учреждений.

Александр Ласевич, председатель Октябрьского сельисполкома:

В Доме культуры у нас будет произведен ремонт: как внутри, так и снаружи. Будут проведены работы, чтобы видно было, что это действительно Дом культуры. Потому что действительно народ у нас ходит на мероприятия, проводятся концерты. Будут крыши новые, где-то меняются на административных зданиях, где-то моются, где-то благоустраиваются.

Особое внимание уделили и дорогам. Частично уложили асфальт, где-то подсыпали асфальтогранулят. Уже отремонтировали около 10 километров магистралей.