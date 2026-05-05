Новости по тегу #Владимир Лукьянов

Сильным не помогают, а вот на крыло любое предприятие становится благодаря государственной поддержки. За последние четыре года в агрокомбинат включили десять предприятий, а сам Оршанский МКК – это не просто цех, это пресловутая интегрированная структура, с долгами.
Обстановка в Минске, особенно в контексте минувших циклонов. А еще ситуация в АПК: как обстоят дела в разгар зимы и с чем подойдем к посевной кампании. 29 января во Дворце Независимости серия докладов главе государства.
Президент заслушал доклад руководителя агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова. Александр Лукашенко поинтересовался организацией работы предприятия, текущими результатами и дал совет по АПК.
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