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Новости по тегу #Владимир Лукьянов

На совещании у Лукашенко обсудили вопрос работы Оршанского мясокомбината
05 мая 2026 18:13

На совещании у Лукашенко обсудили вопрос работы Оршанского мясокомбината

Мужской разговор Лукашенко с чиновниками! Что обсуждали во Дворце Независимости?
29 января 2026 17:20

Мужской разговор Лукашенко с чиновниками! Что обсуждали во Дворце Независимости?

Лукашенко дал совет по АПК: копить деньги не надо, лучше вкладывать в дело, в землю
29 января 2026 13:35

Лукашенко дал совет по АПК: копить деньги не надо, лучше вкладывать в дело, в землю

Единый день приёма граждан проведёт Совет Республики в Минской области 5 октября
28 сентября 2022 14:17

Единый день приёма граждан проведёт Совет Республики в Минской области 5 октября

«У каждого конкурента есть маленькие свои секретики». Почему на должности в «Дзержинском» берут только «своих»?
02 сентября 2022 18:41

«У каждого конкурента есть маленькие свои секретики». Почему на должности в «Дзержинском» берут только «своих»?

«Вот эта машина нас по Крупскому району спасла». Что Президент обещал закупить для «Дзержинского»?
02 сентября 2022 18:32

«Вот эта машина нас по Крупскому району спасла». Что Президент обещал закупить для «Дзержинского»?

«Спрос на птицу есть?» Вот что ответили Лукашенко на этот вопрос на агрокомбинате «Дзержинский»
02 сентября 2022 11:03

«Спрос на птицу есть?» Вот что ответили Лукашенко на этот вопрос на агрокомбинате «Дзержинский»

«Это хороший пример модернизации села и сельского хозяйства». Что показали Александру Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»
21 августа 2020 10:26

«Это хороший пример модернизации села и сельского хозяйства». Что показали Александру Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»