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Новости по тегу #Валерий Гайдукевич

В Совете Республики прошло заседание четвёртой сессии VIII созыва
27 ноября 2025 17:57

В Совете Республики прошло заседание четвёртой сессии VIII созыва

Совет Республики одобрил обновлённый законопроект «О государственных секретах»
20 мая 2025 13:36

Совет Республики одобрил обновлённый законопроект «О государственных секретах»

О боях в Афгане, борьбе с дедовщиной и профессии военного – откровенный разговор с Валерием Гайдукевичем
11 мая 2025 07:45

О боях в Афгане, борьбе с дедовщиной и профессии военного – откровенный разговор с Валерием Гайдукевичем

Не хватило характера – Гайдукевич о том, почему первые переговоры в Украине не принесли результата
11 мая 2025 07:40

Не хватило характера – Гайдукевич о том, почему первые переговоры в Украине не принесли результата

Валерий Гайдукевич: «Цена ошибки военного человека значительно выше, потому что это цена жизни людей»
11 мая 2025 07:35

Валерий Гайдукевич: «Цена ошибки военного человека значительно выше, потому что это цена жизни людей»

Этот военный принимал участие в разработке Концепции нацбезопасности. Узнали, как всё создавалось
11 мая 2025 07:30

Этот военный принимал участие в разработке Концепции нацбезопасности. Узнали, как всё создавалось

«Быстро повзрослели». Как Афганистан поменял взгляд на жизнь у военных?
11 мая 2025 07:25

«Быстро повзрослели». Как Афганистан поменял взгляд на жизнь у военных?

«Душманы захватили раненых и издевались, выкалывали глаза» – Валерий Гайдукевич о войне в Афганистане
11 мая 2025 07:20

«Душманы захватили раненых и издевались, выкалывали глаза» – Валерий Гайдукевич о войне в Афганистане

О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»
06 мая 2025 18:54

О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»

Войну в Афганистане можно назвать антитеррористической операцией СССР? Разговор с Валерием Гайдукевичем
16 февраля 2025 13:46

Войну в Афганистане можно назвать антитеррористической операцией СССР? Разговор с Валерием Гайдукевичем

В Совете Республики одобрили законопроект по вопросам занятости населения
25 сентября 2024 17:51

В Совете Республики одобрили законопроект по вопросам занятости населения

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого
25 апреля 2024 18:02

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого