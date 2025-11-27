Новости по тегу #Валерий Гайдукевич

Наиболее значимые корректировки касаются предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов.
Он откроет доступ к засекреченным материалам председателю, членам Президиума и начальнику Секретариата Всебелорусского народного собрания, а также председателю ЦИК.
«Надо сразу определить себе цель в жизни, чего ты хочешь достигнуть. В последующем идти к этой цели, невзирая ни на что».
«Ситуацию допустили, потому что решение же принимает руководитель страны».
Дело в том, что надо же не только учиться непосредственно на поле боя или на площадке воевать, а надо еще и штабы готовить для того, чтобы операцию разработать и осуществить.
«У нас Президент, как только он стал Президентом, сказал, что ни один солдат на территории республики не будет воевать. Он так и выполняет свои обещания».
«У меня закалился характер. Также ребята, они очень быстро повзрослели».
«Если брать 1980 год, то вообще в прессе об Афганистане ничего не писалось. То есть не было войны».
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На неделе вспоминаем подвиг воинов-интернационалистов.
Устанавливается фиксированный размер пособия по безработице и сокращается срок пребывания в данном статусе. В частности, закладываются новые возможности как для нанимателя, так и для работников.
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