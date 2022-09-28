Готовим брускетту с мясом перепелов. Рецепт питательного завтрака

Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с авокадо, моцареллой и копченым мясом перепелов.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с авокадо, моцареллой и копченым мясом перепелов.
Первым делом отправляем хлеб подогреться в духовку.
Нам нужно подготовить мясо перепелок – отделить само мясо от кости. А Солигорская птицефабрика предлагает хороший, качественный продукт, который коптится на березовых и ольховых опилках. Нам понадобятся две грудки перепелки. Мясо отлично приготовлено и очень хорошо отделяется от кости.
Теперь приступаем к авокадо. Нужно его очистить и нарезать аккуратными ломтиками. Спелый авокадо будет очень хорошо очищаться от кожуры. Нарезаем авокадо тонкими слайсами.
Хлебушек немножко подсушился. Достаем его из духовки.
Приступаем к сборке. Мягкий творог. Выкладываем свежие листья салата. Теперь авокадо. Чтобы авокадо не успел потемнеть, немного сбрызнем его лимоном. Присыпем небольшим количеством соли. Теперь наш суперпродукт – мясо перепелки. И порвем немножко волокон моцареллы. Моцарелла добавит сливочности и нежности этой брускетте.
А теперь вишенка на торте – это крем-бальзамик. Не перепутайте бальзамический уксус и крем-бальзамик. Крем-бальзамик – это уже выпаренный уксус. Блюдо готово.
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