Лена Климук, кулинар:

Приготовим брускетту с авокадо, моцареллой и копченым мясом перепелов.

Первым делом отправляем хлеб подогреться в духовку.

Нам нужно подготовить мясо перепелок – отделить само мясо от кости. А Солигорская птицефабрика предлагает хороший, качественный продукт, который коптится на березовых и ольховых опилках. Нам понадобятся две грудки перепелки. Мясо отлично приготовлено и очень хорошо отделяется от кости.

Теперь приступаем к авокадо. Нужно его очистить и нарезать аккуратными ломтиками. Спелый авокадо будет очень хорошо очищаться от кожуры. Нарезаем авокадо тонкими слайсами. Хлебушек немножко подсушился. Достаем его из духовки.

Приступаем к сборке. Мягкий творог. Выкладываем свежие листья салата. Теперь авокадо. Чтобы авокадо не успел потемнеть, немного сбрызнем его лимоном. Присыпем небольшим количеством соли. Теперь наш суперпродукт – мясо перепелки. И порвем немножко волокон моцареллы. Моцарелла добавит сливочности и нежности этой брускетте.