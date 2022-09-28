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Готовим брускетту с мясом перепелов. Рецепт питательного завтрака

28 сентября 2022 09:40
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с авокадо, моцареллой и копченым мясом перепелов.

Готовим брускетту с мясом перепелов. Рецепт питательного завтрака-1

Первым делом отправляем хлеб подогреться в духовку.

Готовим брускетту с мясом перепелов. Рецепт питательного завтрака-4

Нам нужно подготовить мясо перепелок – отделить само мясо от кости. А Солигорская птицефабрика предлагает хороший, качественный продукт, который коптится на березовых и ольховых опилках. Нам понадобятся две грудки перепелки. Мясо отлично приготовлено и очень хорошо отделяется от кости.

Готовим брускетту с мясом перепелов. Рецепт питательного завтрака-7

Теперь приступаем к авокадо. Нужно его очистить и нарезать аккуратными ломтиками. Спелый авокадо будет очень хорошо очищаться от кожуры. Нарезаем авокадо тонкими слайсами.

Хлебушек немножко подсушился. Достаем его из духовки.

Готовим брускетту с мясом перепелов. Рецепт питательного завтрака-10

Приступаем к сборке. Мягкий творог. Выкладываем свежие листья салата. Теперь авокадо. Чтобы авокадо не успел потемнеть, немного сбрызнем его лимоном. Присыпем небольшим количеством соли. Теперь наш суперпродукт – мясо перепелки. И порвем немножко волокон моцареллы. Моцарелла добавит сливочности и нежности этой брускетте.

Готовим брускетту с мясом перепелов. Рецепт питательного завтрака-13

А теперь вишенка на торте – это крем-бальзамик. Не перепутайте бальзамический уксус и крем-бальзамик. Крем-бальзамик – это уже выпаренный уксус. Блюдо готово.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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