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«Паспорта готовности получили 100% жилого фонда». Когда включат отопление во всех квартирах Минска?

28 сентября 2022 10:21
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Новости Беларуси. 28 сентября начали включать отопление в жилфонде столицы. Батареи потеплеют также в общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Естественно, это процесс не одномоментный. Пуск отопления в жилфонде занимает до 5 дней, еще 10 суток отводится на развоздушивание отопительных систем, если оно требуется.

Напомним, в социальных объектах столицы отопительный сезон стартовал 20 сентября. Тогда тепло получили школы и детские сады, учреждения здравоохранения и другие потребители первой очереди.

«Паспорта готовности получили 100% жилого фонда». Когда включат отопление во всех квартирах Минска?-1

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Ночные температуры уже приближаются к 0 °C, поэтому есть право местным органам власти принимать решение о досрочном включении отопления. Паспорта готовности получили 100 % жилого фонда, все товарищества собственников и общежития.

«Паспорта готовности получили 100% жилого фонда». Когда включат отопление во всех квартирах Минска?-4

Плановую дату включения отопления в жилых домах можно уточнить на портале 115.бел. Подробности здесь.

# Отопительный сезон # общество # Александр Раковщик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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