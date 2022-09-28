«Паспорта готовности получили 100% жилого фонда». Когда включат отопление во всех квартирах Минска?

Новости Беларуси. 28 сентября начали включать отопление в жилфонде столицы. Батареи потеплеют также в общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Естественно, это процесс не одномоментный. Пуск отопления в жилфонде занимает до 5 дней, еще 10 суток отводится на развоздушивание отопительных систем, если оно требуется.

Напомним, в социальных объектах столицы отопительный сезон стартовал 20 сентября. Тогда тепло получили школы и детские сады, учреждения здравоохранения и другие потребители первой очереди.