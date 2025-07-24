Что такое бэби-блюз в послеродовой период – объяснила акушер-гинеколог

Ольга Бурлакова, ведущая: После, казалось бы, такого счастливого момента – ты встретилась со своим малышом, жизнь заиграла новыми красками. Но эти краски чаще всего черного цвета оказываются. Почему так случается? Может быть, нам специалист расскажет? Яна, вы акушер-гинеколог. Вы часто вообще с этим понятием сталкивались в своей практике?

Яна Голуб, врач акушер-гинеколог-эндокринолог: На самом деле это достаточно актуальная тема. Нередко женщины переживают, если не послеродовую депрессию, то так называемый бэби-блюз. То есть это два разных понятия.

Яна Голуб:

Так называемый бэби-блюз – это изменение настроения женщины, которое длится одну-две недели после родов. Ввиду того, что меняется гормональный фон. То есть во время беременности организм женщины настроен на благополучное вынашивание, всячески девять месяцев готовит ее и ее мозг к родам. Если бы не было того глобального подъема половых гормонов, от которых зависит выработка нейромедиаторов, и настроения, и психоэмоционального состояния женщины, то маловероятно, что женщина могла бы пережить тот стресс и те болевые ощущения, которые сопряжены с родовым актом.

Так вот, всю беременность она живет на этом гормональном пике – половые гормоны, кортизол, релаксин. Потом после родов идет резкий спад. Соответственно, женщина по природе своей гормонозависима. То есть ее настроение, выработка серотонина, дофамина сопряжены с половыми гормонами. Соответственно, вслед за спадом гормонов идет спад нейромедиаторов. Это процесс достаточно серьезный. Здесь зависит во многом от того, как женщина входила в беременность, как беременность протекала, какая у нее генетика в плане тех же серотониновых, дофаминовых взаимодействий.

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