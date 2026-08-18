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Новости по тегу #Марина Ильина

4 детсада и 3 школы построят в Минске до 2030 года
18 августа 2026 17:40

4 детсада и 3 школы построят в Минске до 2030 года

Паспорта готовности получили 216 школ и гимназий Минска
10 августа 2026 13:55

Паспорта готовности получили 216 школ и гимназий Минска

Митинг-реквием прошел у монумента «Врата памяти» в Тростенце
22 июня 2026 13:42

Митинг-реквием прошел у монумента «Врата памяти» в Тростенце

Как защитить детей в эпоху соцсетей? Об ИИ, экзаменах и новых подходах говорили с Мариной Ильиной
07 июня 2026 14:00

Как защитить детей в эпоху соцсетей? Об ИИ, экзаменах и новых подходах говорили с Мариной Ильиной

Можно ли сдать ЦТ и ЦЭ без репетиторов? О подготовке к экзаменам поговорили с Мариной Ильиной
07 июня 2026 13:48

Можно ли сдать ЦТ и ЦЭ без репетиторов? О подготовке к экзаменам поговорили с Мариной Ильиной

В Минской гимназии-колледже искусств показали театрализованную постановку «Ода белорусской женщине»
22 апреля 2026 18:17

В Минской гимназии-колледже искусств показали театрализованную постановку «Ода белорусской женщине»

Время полезного отдыха! Чем могут заняться школьники во время весенних каникул?
23 марта 2026 18:03

Время полезного отдыха! Чем могут заняться школьники во время весенних каникул?

В Минске стартовал новый масштабный профориентационный проект «ПрофВесна»
23 марта 2026 10:48

В Минске стартовал новый масштабный профориентационный проект «ПрофВесна»

В Минске будут работать 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием
17 марта 2026 18:10

В Минске будут работать 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием

«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска
23 декабря 2025 18:12

«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска

Марина Ильина: «Всебелорусское народное собрание – это голос народа»
19 декабря 2025 12:01

Марина Ильина: «Всебелорусское народное собрание – это голос народа»

Около 4 тысяч человек приняты на педагогическое направление в учебных заведениях Беларуси в 2025-м
05 октября 2025 10:38

Около 4 тысяч человек приняты на педагогическое направление в учебных заведениях Беларуси в 2025-м