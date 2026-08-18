Новости по тегу #Марина Ильина

Новые объекты появятся в районах интенсивной жилой застройки, где сейчас учреждения работают в две смены.
На укрепление материально‑технической базы было выделено около 110 миллионов рублей. Эти средства позволили провести текущие и капитальные ремонты.
В знаковом для каждого белоруса месте собрались представители Исполкома СНГ, Мингорисполкома, парламентарии Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Как сегодня развивается система образования? Какова ситуация с кадровым обеспечением? И будут ли внедрять искусственный интеллект в обучение школьников?
«Пройдя путь в 11 лет, наши учащиеся готовы сдать хорошо и централизованные экзамены, и мы видим прекрасные результаты, и централизованное тестирование, и выбрать профессию по душе».
На одной сцене ожили образы Рогнеды, Евфросиньи Полоцкой и отважных защитниц Родины времен Великой Отечественной войны.
Весна – это период не только для прогулок и путешествий. Многие школьники, на каникулах, которые продлятся до конца этой недели, решили провести время с пользой. Вместо отдыха подростки погрузились в трудовые смены. Для них это шанс познакомиться с будущей профессией
Школьники смогут напрямую узнать о требованиях к будущим специалистам, познакомиться с условиями поступления и обучения, а главное – сделать правильный выбор еще до подачи документов.
Учащиеся смогут активно провести время – отдохнуть и оздоровиться. Организовано питание и насыщенная культурная программа. А ключевым событием станет городской турнир спортивных игр «Ориент-шоу».
Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети из многодетных семей, а также те, кто остался без опеки родителей. Для каждого ребенка приглашение на такое зрелищное шоу – настоящий новогодний подарок.
19 декабря проходит второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Готовить будущих педагогов в Беларуси начинают еще со школьной скамьи. Только в столице насчитывается свыше 150 таких профильных классов.
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