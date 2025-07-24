Падел-теннис – рассказываем про уникальный вид спорта и как в него играть
В Беларуси появилась новая спортивная федерация. Она объединяет любителей динамичного и интеллектуального направления – падел-тенниса. Спорт уникальный – это смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша. На компактном корте играют сразу несколько пар – так гораздо веселее.
Игорь Лахвич, председатель совета Белорусской федерации пляжного и падел-тенниса:
Падел очень социален. Он объединяет людей. Благодаря своему магнетизму, простоте, красивым розыгрышам и философии падел набирает обороты. Любой человек, который хоть один раз поиграл в падел, никогда не забудет эту игру. Потому что она, помимо силовых, скоростных качеств, развивает еще и наши нейронные связи.
Алина Трус, корреспондент:
А каковы основные правила игры?
Игорь Лахвич:
Основные правила игры мы взяли у большого тенниса. Это счет – 15, 30, 40. Гейм, игру с лета, с отскока. Взяли смэши от большого тенниса. Потом мы взяли от сквоша игру от стены. Игрок в падел может от стены сыграть и вернуть мяч на сторону соперника. Также от пинг-понга мы взяли такую незатейливую подачу – мы ударяем мяч о корт и с отскока бьем по мячу.
Подробности в видео.