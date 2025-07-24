Падел-теннис – рассказываем про уникальный вид спорта и как в него играть

В Беларуси появилась новая спортивная федерация. Она объединяет любителей динамичного и интеллектуального направления – падел-тенниса. Спорт уникальный – это смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша. На компактном корте играют сразу несколько пар – так гораздо веселее.

Игорь Лахвич, председатель совета Белорусской федерации пляжного и падел-тенниса:

Падел очень социален. Он объединяет людей. Благодаря своему магнетизму, простоте, красивым розыгрышам и философии падел набирает обороты. Любой человек, который хоть один раз поиграл в падел, никогда не забудет эту игру. Потому что она, помимо силовых, скоростных качеств, развивает еще и наши нейронные связи.