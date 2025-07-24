Президент отнёсся с иронией – Эйсмонт о реакции Лукашенко на запрет посещать Эстонию

Пресс-секретарь Президента Беларуси поделилась реакцией Александра Лукашенко на решение эстонских чиновников о бессрочном запрете на въезд в страну. Как рассказала Наталья Эйсмонт, глава государства отнесся к этому с иронией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Могу рассказать о реакции Президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно Президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии. И после введения санкций все думаю, выживу ли?»
В новом санкционном списке, помимо главы государства, оказались 272 гражданина нашей страны – речь идет о госслужащих, судьях, министрах, журналистах государственных СМИ, общественных деятелях.
Напомним, и до нынешних ограничительных мер страны Прибалтики планомерно закрывали границы для жителей Беларуси – сократили до минимума количество работающих погранпереходов, ввели запрет на въезд на свои территории автомобилей на белорусских номерах. С нашей же стороны неоднократно подчеркивалось: Беларусь готова к конструктивному диалогу с соседями без искусственных барьеров и преград. Как пример – к нам без виз могут приехать жители 35 стран Европы, включая, кстати, Эстонию.