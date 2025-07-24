Президент отнёсся с иронией – Эйсмонт о реакции Лукашенко на запрет посещать Эстонию

Пресс-секретарь Президента Беларуси поделилась реакцией Александра Лукашенко на решение эстонских чиновников о бессрочном запрете на въезд в страну. Как рассказала Наталья Эйсмонт, глава государства отнесся к этому с иронией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Могу рассказать о реакции Президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно Президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии. И после введения санкций все думаю, выживу ли?»