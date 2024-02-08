Дорожная карта и ряд соглашений: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши страны – давние партнеры. Дипотношениям более 30 лет. Плодотворное сотрудничество подкрепляет и личная дружба лидеров. Сегодня один на один они общались без малого два часа. Это говорит о том, что вопросов, требующих внимания на самом высоком уровне, действительно накопилось немало. И самый внушительный здесь – экономический блок. Итогом переговоров стало подписание дорожной карты на ближайшие несколько лет. О многообещающих перспективах – материал нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Символ политического суверенитета Узбекистана – резиденция «Куксарай». Названа в честь дворца Амира Тимура. Последние приготовления перед официальной встречей глав государств. Идеальный порядок. Наши отношения начинаются не с чистого листа. В летописи есть страницы советского периода. Но теперь это совсем другая история.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Аутентичный символ в Узбекистане – птица хумо. Под ее крыльями в барельефах и в скульптуре трехтысячелетняя история Узбекистана. От самых древних верований, заканчивая даже партийными бонзами советской эпохи. Всеми людьми, которые внесли вклад в независимость этого государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Два месяца памятник строили! Не то что в Беларуси. Владимир Степанович [Караник, председатель Гродненского облисполкома – прим.ред.] строил бы… Ты подумай, что ты сегодня скажешь, где мы плохо работаем, чего не хватает. Чем мы в здравоохранении не занимаемся в Узбекистане, даже сельским хозяйством. Ты же мне обещал много лет назад. Это уже третий официальный визит Президента в Узбекистан. Нынешний этап в стране называют третьим Ренессансом. Перезагрузку отношений между Минском и Ташкентом ожидают и от нынешних переговоров. У президентов сложились весьма близкие отношения. И на любых саммитах главы государств находили возможность для переговоров.

Действительно, эта встреча в расширенном составе выходит за рамки формата. Это не просто обмен любезностям или мнениями. Решения принимаются прямо в зале. «Понимаем, что резервы огромные». Лукашенко и Мирзиёев подписали соглашение о сотрудничестве.