Дорожная карта и ряд соглашений: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева
Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши страны – давние партнеры. Дипотношениям более 30 лет. Плодотворное сотрудничество подкрепляет и личная дружба лидеров. Сегодня один на один они общались без малого два часа. Это говорит о том, что вопросов, требующих внимания на самом высоком уровне, действительно накопилось немало. И самый внушительный здесь – экономический блок. Итогом переговоров стало подписание дорожной карты на ближайшие несколько лет.
О многообещающих перспективах – материал нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
Символ политического суверенитета Узбекистана – резиденция «Куксарай». Названа в честь дворца Амира Тимура. Последние приготовления перед официальной встречей глав государств. Идеальный порядок. Наши отношения начинаются не с чистого листа. В летописи есть страницы советского периода. Но теперь это совсем другая история.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Аутентичный символ в Узбекистане – птица хумо. Под ее крыльями в барельефах и в скульптуре трехтысячелетняя история Узбекистана. От самых древних верований, заканчивая даже партийными бонзами советской эпохи. Всеми людьми, которые внесли вклад в независимость этого государства.
Название этого парка «Новый Узбекистан» отражает и внутреннее настроение общества. Здесь расположен 60-метровый монумент Независимости. Отдать дань признательности прибывает наш Президент. Это элемент для гостей с особым статусом.
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В течение семи минут путешествие длинной в 3 000 лет. Может, и белорусам сделать подобный монумент? Нашей государственности 10 веков, но личностей и событий не меньше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Два месяца памятник строили! Не то что в Беларуси. Владимир Степанович [Караник, председатель Гродненского облисполкома – прим.ред.] строил бы… Ты подумай, что ты сегодня скажешь, где мы плохо работаем, чего не хватает. Чем мы в здравоохранении не занимаемся в Узбекистане, даже сельским хозяйством. Ты же мне обещал много лет назад.
Это уже третий официальный визит Президента в Узбекистан. Нынешний этап в стране называют третьим Ренессансом. Перезагрузку отношений между Минском и Ташкентом ожидают и от нынешних переговоров. У президентов сложились весьма близкие отношения. И на любых саммитах главы государств находили возможность для переговоров.
Действительно, эта встреча в расширенном составе выходит за рамки формата. Это не просто обмен любезностям или мнениями. Решения принимаются прямо в зале.
«Понимаем, что резервы огромные». Лукашенко и Мирзиёев подписали соглашение о сотрудничестве.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
В рамках рабочей группы очень подробно обсуждался этот вопрос. Мы договорились, что будет проанализирована, во-первых, нормативная база, что мешает взаимно обеспечить облегченную регистрацию препаратов. И параллельно будет выделен перечень препаратов, которые наиболее востребованы в Узбекистане с перспективой на возможность продажи в соседние страны, чтобы это был проект экономически выгодный обеим сторонам.
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Узбекистан превращается в страну парков и технопарков. Сегодня президенты посетили такой анклав современных производств. Сюда приходят мировые бренды. Но объятия открыты для Беларуси.