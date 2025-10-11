Сборная Минской области стала последним четвертьфиналистом «Лиги Храбрых». В квалификационной встрече были повержены представители Гродненской области – 21:9. Проект Президентского спортивного клуба обретает все большую популярность. В 2025 году впервые пришлось проводить отбор, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Здесь все по-взрослому. Красивый выход на ковер, прямая телевизионная трансляция. Проект «Лига Храбрых» задумывался как раз для того, чтобы сделать этот вид спорта максимально зрелищным и интересным. В том числе для зрителей. Командный формат турнира позволяет рассчитывать не только на собственные силы. Не получилось у самого – партнеры поддержат. Хотя каждый участник выкладывался по полной. К примеру, Алексей Петр вначале уступал. Но затем собрался и положил соперника на лопатки.

Алексей Петр, борец команды Гродненской области:

Чуть, наверное, не хватало чего-то. Уверенности, может, чуть-чуть. Но потом я собрался и дал ему бой. Хотел ему все время делать перевод, но у меня не получалось. Получилось так, что я не до конца сделал перевод, на него полетел, он сам упал на 2-3 балла, и я просто положил на туше.