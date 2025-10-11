«Белавиа» запускает прямые чартерные рейсы из Минска на остров Фукуок

А сейчас за 8 тысяч километров от белорусской столицы – в Сиамский залив в Южно-Китайском море, где расположился крупнейший и самый живописный остров Вьетнама Фукуок. Именно с этой точкой на карте планеты Национальный аэропорт Минск сегодня свяжет новый беспересадочный рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перелеты такого масштаба стали возможны с приобретением белорусской авиакомпанией дальнемагистральных самолетов Airbus A330. И Фукуок стал уже вторым пунктом назначения на дальней дуге. Элла Маркевич пообщалась с пассажирами и готова поделится подробностями.

Элла Маркевич, корреспондент:

Беларусь расширяет географию полетов. На табло расписания Национального аэропорта Минск впервые значится вьетнамский остров Фукуок, известный своими великолепными пляжами с кристально чистой водой. Осенний Минск и жаркий туристический остров разделяют свыше 8 тысяч километров, в пути пассажиры проведут порядка 10 часов.

Итак, к рейсу готовят новый авиалайнер Airbus A330-200, флагман дальнемагистральных перелетов. Его мощности позволяют преодолеть такие расстояния без промежуточных посадок. Размах крыльев этого гиганта – 60 метров. Самолет повышенной комфортности, вместительность – более 280 пассажиров. А для того чтобы долгий перелет стал приятным началом отдыха, экипаж из 12 человек обеспечивает комфорт и безопасность.

Глеб Пархамович, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Белавиа»:

Будет предоставляться двухразовое горячее питание, нормы ручной клади – 5 кг, у багажа – 23 кг для экономкласса, 32 кг – для бизнес-класса. Первые рейсы у нас заполнены полностью в ту сторону, поскольку это чартерный рейс, загрузка, по информации туристического оператора, практически до весны полная. Открытие рейса – логичное продолжение политики сближения двух стран. Минск и Ханой давно и весьма успешно выстраивают диалог как в политической, так и в экономической сферах. С января действует взаимный безвизовый режим, в мае Беларусь и Вьетнам перешли на новый уровень партнерства – теперь сотрудничество носит стратегический характер, а сегодня стираются географические барьеры. Прямое авиасообщение укрепит не только туристическую отрасль. Ожидается, что возможность прямых рейсов активно будет использовать и бизнес.

Ван Чунг Нгуен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:

Открытие рейса – исторический момент. Важная веха в отношениях наших стран. Я уверен, что новый рейс позволит жителям Беларуси и Вьетнама больше путешествовать. Это огромная возможность для наших туристов.