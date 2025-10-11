Чёрное золото белорусского агробизнеса! Как в стране убирают подсолнечник?

Традиционно южное растение вот уже несколько лет укореняется в нашей стране. Уборка подсолнечника идет на полях Гродненской области. В 2025 году под культуру аграрии региона отвели большие площади – 2,5 тысячи гектаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь это только в песне подсолнухи – осколки солнечного дня, а для белорусского агробизнеса оказались черным золотом. Высокая рентабельность, ценные пищевые свойства, неприхотливость в уходе – то, что делает солнечное растение востребованным среди хозяйств. Нюансы уборки растений посмотрела Галина Буро.

Если летом живописные поля подсолнечника манили фотографов, то осенью вряд ли. При этом с культурой все в порядке: а темные стебли – это результат их подготовки к уборке.

– Дилетанты недопонимают, почему поле было ярким, желтым, а сейчас черное. Что с ним?

– После того, как влажность самой семечки достигает 30 %, мы производим десикацию, дабы ускорить созревание самой семечки.

Сухие растения послушно заходят в жатку, в бункере семечки легко вымолачиваются из шляпок. В сельхозпредприятии «Акр-Агро» на уборке подсолнечника трудятся два экипажа.

В 2025 году к уборке подсолнухов в Свислочском районе приступили на три недели позже обычного – весной всходы придержали заморозки. Но летние дожди и соблюдение технологий обработок дали плоды, а точнее, хорошие корзинки с семенами. Урожайность – около 30 центнеров с гектара. При этом подсолнечник высаживают на менее урожайных землях: он не привередлив к почве. В хозяйстве уже увеличили площади под культуру в два раза.