Муковозчик: Беларусь сделала ставку на Узбекистан. И Узбекистан принимает это с уважением

Григорий Азаренок, СТВ: Такое огромное уважение, оказанное людьми Востока нашему Президенту, – это же о многом говорит. Мы столько пытались понравиться европейцам, мы столько пытались как-то выглядеть соответственно их правилам и стандартам, что не заметили, что у нас есть друзья и даже братья. С которыми мы жили в одной стране, с которыми ментально ближе, испытывают к нам намного больше уважения, и нам не надо этого добиваться. Оно есть по определению, по факту. Этот аспект, мне кажется, очень важный.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Да, если научно говорить, есть одно из определений, что нация – это общность судьбы и общность пролитой крови. У нас с узбеками есть общность – и судьбы, и пролитой крови – Великая Отечественная война. Это то самое время, то самое место, когда без разделения – белорус, узбек, казах, бурят – мы защищали свою большую Родину, проливали кровь, опять же, не считаясь, кто больше, кто меньше. Общее понимание судьбы тогда было, потому что нас шли уничтожать, нас шли затаптывать, и мы вместе стали отстаивать свое право на жизнь, свою Родину, свое большое государство тогда. То есть это все есть. Это с одной стороны.

С другой стороны, смотрите, а ведь наш Президент, несмотря на то что да, мы долгое время пытались налаживать отношения с Западом, но мы это сделали, получается. Сейчас, глядя ретроспективно, мы это сделали, что называется, в пропорцию. Я уверен, что если бы мы низкопоклонничали перед Западом, если бы мы немного ниже ему кланялись, вряд ли бы нас сейчас люди с Востока встречали с таким уважением. Они эти вещи понимают как никто.

Григорий Азаренок:

Уверен. Зеленского так бы не встречали.

Андрей Муковозчик:

Конечно нет! То есть несамостоятельная фигура. Это не о том вообще. Послали бы какого-нибудь вице-премьера дежурного встретить. Собственно, вспоминайте, как сам Зеленский встречал того же Борреля. То есть мелкие люди, мелкие дела – соответственно, какое же тут уважение?