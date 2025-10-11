«Нелепый спектакль». Почему Лекорню спустя 4 дня снова стал премьер-министром Франции?

Уйти привычно по-английски... Или, может, по-французски? Второй вариант крылатого выражения, к слову, также можно использовать. При этом значение остается прежним. И, как оказалось, уход неожиданный и без долгих прощаний вовсе не означает расставание. Наоборот, может стать знаком к скорейшему возвращению. Это наглядно показала Франция. Себастьен Лекорню, всего четыре дня назад покинувший пост премьер-министра, за сутки был вновь назначен на эту должность. Ему уже поручили сформировать правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странный поворот, учитывая, что именно предложенные Лекорню кандидатуры в кабмин и стали причиной его отставки в начале октября. Глава правительства выбрал непопулярных министров и политиков, которых Макрон не смог утвердить из-за волнений оппозиции. В последние дни ультраправые и ультралевые партии отказались участвовать в дискуссиях под руководством Лекорню. Они требуют роспуска Национального собрания и новых выборов, а также отставки Макрона.

Марин Ле Пен, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» (Франция):

Они боятся выборов, готовы идти на компромиссы и капитулировать перед любыми средствами, чтобы избежать наказания избирателей. Макрон поставил себе дедлайн – найти нового премьера в течение недели. За несколько часов до конца срока главы правительства президент Франции провел консультации с представителями основных политических партий, но этот мозговой штурм не помог найти более достойного кандидата. Лекорню был вынужден вновь стать политическим мучеником. Именно такой статус сейчас получают все главы кабмина Франции из-за бессилия перед политическим кризисом в стране.