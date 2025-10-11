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Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»

11 октября 2025 18:25
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Железные факты, точные цифры, тенденции. РТР-Беларусь запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос.

Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»-2

Игорь Позняк, ведущий: 
Точка, многоточие, восклицательный знак – когда же мы получим внятный ответ на украинский вопрос?

Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»-4

Ричард Саква, политолог, публицист:
Я, конечно, жалею здесь, что наши лидеры – Стармер, Урсула фон дер Ляйен и все другие – просто даже не начинали этот дипломатический процесс, чтобы урегулировать эту войну.

Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»-6

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог:
Целью Запада является запуск конфликтов на границе Союзного государства, на которые Россия, по их мнению, не ответит баллистическими экспериментами.

Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»-8

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас есть ядерное оружие, у нас есть «Орешник», у нас есть союзная группировка. И не дай Бог у кого-то мозги повернет не в ту сторону – туда что-то прилетит. А потом пусть разбираются.

Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»-10

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник, американист (Россия):
Потому что с этими подонками, простите за выражение, мы больше не будем тратить ни свои ресурсы, и уж тем более людей наших.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы и могли сформулировать собственное. Новое ток-шоу «Мнения» – смотрите по воскресеньям в 22:00 на РТР-Беларусь.

# Международная политика

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