Железные факты, точные цифры, тенденции. РТР-Беларусь запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Точка, многоточие, восклицательный знак – когда же мы получим внятный ответ на украинский вопрос?

Ричард Саква, политолог, публицист:

Я, конечно, жалею здесь, что наши лидеры – Стармер, Урсула фон дер Ляйен и все другие – просто даже не начинали этот дипломатический процесс, чтобы урегулировать эту войну.

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог:

Целью Запада является запуск конфликтов на границе Союзного государства, на которые Россия, по их мнению, не ответит баллистическими экспериментами.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас есть ядерное оружие, у нас есть «Орешник», у нас есть союзная группировка. И не дай Бог у кого-то мозги повернет не в ту сторону – туда что-то прилетит. А потом пусть разбираются.