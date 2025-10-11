Азарёнок о саммите СНГ: для всего постсоветского пространства Батька – легенда!

Григорий Азаренок, СТВ:

И снова мы в международной повестке. Саммит СНГ прошел в Таджикистане. Прекрасная, цветущая, чудесная, сказочная страна. Нашего Президента встречали белорусским приветствием, он шел через миллион цветов. И давайте честно и откровенно: для всего постсоветского пространства Батька – легенда. Самая настоящая. Самый опытный, не зря к нему выстраиваются вереницы журналистов, гроздья их, они ловят каждое его слово и спешат поскорее выдать эксклюзив.

А говорил Александр Лукашенко простые вещи, до которых мы, к сожалению, доходим очень сложно. Нельзя изменить географию. Нельзя перенести горы и изменить потоки рек. Нельзя перекроить дороги и поменять ландшафты. И русские цари и генсеки не от прихоти и не из придури собирали все эти пространства, шли на Юг, шли в Азию, шли к Балтике, шли в непролазные леса и вечную мерзлоту Сибири или Севера. Это все продиктовано двумя жизненными вещами – экономикой и безопасностью. Их обсуждали на саммите.

Что такое СНГ? Ну давайте вспомним, как эта организация появилась. А появилась она в беловежском лесу в декабре 91-го года. Это была некая утешительная пилюля, своеобразный опиум для народа. Мол, мы-то распадаемся, но все равно будем вместе, дружить будем, торговать будем, в гости ездить будем, ничего страшного мы не подписали. А советники Бориса Николаевича наверняка ему нашептывали: да куда они все от нас денутся. А оказалось – денутся. Оказалось, что не только денутся, не только могут уйти, но и сделают это весьма кроваво. Вопреки логике, здравому смыслу, вопреки интересам собственных народов.