«Понимаем, что резервы огромные». Лукашенко и Мирзиёев подписали соглашение о сотрудничестве

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в 1 миллиард долларов в ближайшее время. Об этом 8 февраля заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу». Подробнее.

В сегодняшней повестке переговоров был внушительный экономический блок вопросов. А их итогом стало подписание дорожной карты на ближайшие несколько лет. Стороны заинтересованы расширять взаимодействие по множеству направлений – от энергетики до агропромышленного комплекса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошлый год товарооборот достиг нового исторического максимума. Тем не менее понимаем, что резервы огромные. Один из них – создание новых и расширение уже существующих партнерских связей на уровне областей двух стран. И прошедший накануне в Ташкенте Форум регионов это подтвердил. К сожалению, за период пандемии контакты где-то ослабли. Но сейчас самое время их возобновить и наполнить конкретными проектами. Их немало. В качестве приоритетных мы подробно рассмотрели вопросы углубления производственной кооперации, создания совместных предприятий, обеспечения благоприятных условий для обмена товарами и услугами. При этом в организации совместных производств мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и планомерную их локализацию, что обеспечит создание новых рабочих мест в Узбекистане.

Главные ориентиры – импортозамещение и технологический суверенитет. С учетом производственных и интеллектуальных ресурсов наших стран видим огромный потенциал в машиностроении, агропромышленном комплексе, легкой промышленности. Мы отдельно остановились на теме углубления кооперации в сфере фармацевтики, включая вопросы изготовления в Узбекистане белорусских лекарственных препаратов и создания новых совместных производств. Президент также предложил организовать здесь не просто производство фармацевтических препаратов для Узбекистана, но производство и для Беларуси. Мы здесь можем производить и поставлять в Беларусь. Еще одно серьезное направление – работа с третьими странами. Беларусь поможет Узбекистану наладить систему здравоохранения.